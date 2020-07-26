الكيان الإسرائيلي يستنجد بـ"القبة الحديدية" خشية رد حزب الله

الوقت- ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأفاد موقع "القناة 12" العبرية بأن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوعز لوزراء الكابينت، بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بالأحداث الحاصلة في الشمال.

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

والاثنين الماضي نفذ الكيان الاسرائيلي عدوانا على منطقة قرب مطار دمشق ما اسفر عنه استشهاد احد عناصر المقاومة اللبنانية "حزب الله".