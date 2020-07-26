20 طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

الوقت-قالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.

وفي بيان لها، أفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذّت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب.

البيان قال إنه تمّ تسجيل 9 خروقات معادية أيضاً في أجواء الجنوب، حتى الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت. وأكّدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وليست هذه المرة الأولى التي تستبيح فيها الطائرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانيةـ، ففي 12 تموز/يوليو الماضي أعلن الجيش اللبناني أن الطائرات الإسرائيلية نفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق لبنانيةٍ عديدة، وأشار إلى أن الطائرات خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة حتى مقابل بلدة عدلون الجنوبية.

يُذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بشكلٍ شبه دائم ما يشكّل انتهاكاً للقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في آب / اغسطس 2006.