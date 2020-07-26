استمرار الاحتجاجات في بورتلاند ومقتل شخص في تكساس

الوقت-تستمر في مدينة بورتلاند الأميركية الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة.

وقد عمدت الشرطة إلى محاولة تفريق الاحتجاجات، مستخدمة العصي وقنابل الغاز، كما عمدت إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.

وقد احتشد آلاف المحتجين من حركة "حياة السود مهمة" أمام قصر العدالة ومقر محكمة فدرالية محلية وسط المدينة.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الأميركية إن شخصاً قتل إثر إطلاق عدة أعيرة نارية خلال احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" بوسط مدينة أوستن في ولاية تكساس يوم السبت.

ودوّت أعيرة نارية في لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي عرضت المسيرة التي شارك فيها نحو 100 شخص.

وأكدت شرطة أوستن وخدمات الطوارئ الطبية بالمدينة وفاة الشخص خلال إطلاق النار.