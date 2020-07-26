أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الوقت-أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أن البلاد سجّلت أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" لغاية الساعة 20,30 من مساء السبت، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,174,437 إصابة، بينها 68,212 إصابة سجّلت خلال الساعات الـ24، مقابل 73,800 في اليوم السابق، ووفاة 1067 شخصاً، مقابل حوالى 1150 في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 146,391 وفاة.

بالمقابل فإنّ حوالى 1,28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم.

وفي البرازيل التي أعلَنِ رئيسُها جايير بولسونارو تعافيَهُ من فَيروس كورونا، سجلت 1200 حالة وفاة، وأكثر من 51 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

في حين سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205269، موضحاً أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118.

وكان المعهد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة و7 وفيات.

بدوره، قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية، دنيال أندروز، إن الولاية سجلت 459 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثاني أكبر عدد يومي للإصابات، وذلك ارتفاعاً من 357 حالة يوم السبت.

وأضاف رئيس الوزراء في إفادة صحفية، أن فيكتوريا سجلت أيضاً 10 وفيات خلال 24 ساعة في أكبر عدد يومي لضحايا الفيروس في أستراليا، موضحاً أن الموجة الثانية للعدوى التي تشهدها الولاية ناجمة عن الإصابات في مواقع العمل.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في فيكتوريا، ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، أكثر من 14400 حالة.