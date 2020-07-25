برلماني ايراني: اعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية قرصنة جوية

الوقت- ندد عضو اللجنة الصحية والعلاجية البرلمانية في ايران مسعود بزشكيان باعتراض المقاتلات الاميركية للطائرة المدنية وعدّه قرصنة جوية.

وأشار بزشكيان النائب عن أهالي تبريز/شمال غرب/، في تصريح صحفي اليوم السبت، الى اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة نقل الركاب الايرانية التابعة لشركة ماهان في أجواء سوريا، عادّا تصرف اميركا يثير السخرية ويماثل أعمال القرصنة الى حد كبير.

ولفت الى انه من المتوقع أن تقوم وزارة الخارجية والحكومة بمتابعة الموضوع عبر الاوساط القانونية ورفع شكوى ضد الحكومة الاميركية في المنظمات الدولية.

وعدّ تصرف الاميركيين بأنه لاينطبق مع أي منطق عقلائي وينتهك حقوق الانسان والحرية والانسانية ويكشف زيف شعاراتها التي ترفعها بهذا الشأن في جميع أرجاء العالم.

ولفت الى ان الاميركيين الذين يدعون القلق والانزعاج من ممارسات التعذيب في العالم لكنهم في الحقيقة من مرتكبي جرائم التعذيب الرئيسيين على الصعيد العالمي وهو مايعدّ كارثة.

وعدّ البثّ الاعلامي لعملية القرصنة الجوية التي نفذتها المقاتلات الاميركية الى جميع الاوساط الدولية يساهم في عكس الصورة الحقيقية لهذا النظام.