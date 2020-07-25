مخاوف القوة البحرية الأمريكية من تكرار الحرائق داخل بوارجها ووقوع مأساة جديدة

الوقت- يحث مسؤولو البحرية الأمريكية البحارة والمتعاقدين الأمريكيين على الحفاظ على النصائح المتعلق بالسلامة ويساورهم القلق بشأن تكرار حادث آخر بعد الانفجار على البارجة الحربية يو إس إس بونهام ريتشارد.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس انه بعد الحريق الكارثي في بارجة بونهام ريتشارد البرمائية ، تشدد البحرية الأمريكية على البحارة ومقاولي هذه السفينة الحربية لمنع تكرار الكارثة التالية.

وحسب موقع ديفنيس نيوز انه في الوقت الذي يقوم مركز قيادة القوة البحرية الاميركية بتقييم الأضرار التي لحقت بسفينة بونهام ريتشارد ، يسعى البحارة والمقاولين الذين يعملون على السفينة لمراجعة عملهم أيضًا والتاكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حادثة جديدة.

وقال الأدميرال مايكل غيلدي ، قائد عمليات البحرية الأمريكية خلال الايام الماضية ، "لن أنتظر حادثة ثانية لتحديد ما يجب فعله". يكفي حادث أن أدرك أن هذا يمكن أن يصبح منوالا .

وكتب جيمس غيرتز ، وهو مسؤول كبير آخر في البحرية الأمريكية ، رسائل يوم الجمعة إلى شركات بناء السفن والمقاولين تحثهم على التعلم من الحادث الذي وقع في بونهام ريتشارد.

ووفقًا للموقع الإلكتروني ، فإن حادث حريق سفينة بونهام ريتشارد البحرية ، والتي تسببت وفقًا للتقديرات الأولية في تلف سطح السفينة وتحتاج إلى إصلاحات كبيرة ، واثار غموضا حول كيفية استعداد البحارة لمواجهة الحريق في السفينة. يكون. كما أطلقت البحرية الأمريكية تحقيقًا مزدوجًا في الحريق ، ولايجري الكشف عن تحقيقات السلامة بشكل عام للجمهور ، والتحقيق الثاني هو تحقيق إداري أكثر رسمية.