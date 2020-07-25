وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في بروكسل رفضاً للعقوبات الغربية والأمريكية ضد سورية

الوقت- نظمت رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا بمشاركة أبناء الجالية السورية والعربية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في بروكسل رفضاً للعقوبات الغربية والأمريكية المفروضة ضد سورية وشعبها وضد ما يسمى “قانون قيصر”.

ورفع المشاركون بالوقفة العلم الوطني عالياً ورددوا الهتافات المنددة بالعقوبات الأمريكية والغربية ضد سورية مؤكدين أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تصيب بشكل مباشر معيشة السوريين وتؤثر في حياتهم اليومية مطالبين برفعها فوراً.

رئيس رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا واللوكسبمورغ انطوان قسيس أكد أن المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل أبناء الجالية السورية وبعض الأصدقاء العرب والأجانب جاءت للتعبير عن رفض العقوبات الغربية والأمريكية المفروضة على الشعب السوري وخاصة ما يسمى قانون قيصر" لأنها تمس بشكل مباشر الوضع المعيشي للمواطن السوري وتشكل جريمة بحق الإنسانية والشعوب وهي شكل من أشكال قانون شريعة الغاب لذلك لابد من رفع هذه العقوبات بأشكالها المختلفة.