عمران خان يغازل اردوغان في تغريدة حول آيا صوفيا

الوقت- وصف رئيس وزراء باكستان، عمران خان، يوم إعادة فتح معلم آيا صوفيا للصلاة، بـ"اليوم التاريخي"، متوجها بالتهاني إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة.

وكتب خان في تغريدة (دعم فيها تحويل تركيا آيا صوفيا الى مسجد) على حسابه بموقع "تويتر": "أهنئ الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في هذا اليوم التاريخي، بعد إقامة أول صلاة منذ 86 عاما في مسجد آيا صوفيا".

وبحضور الرئيس أردوغان أقيمت أمس أول صلاة جمعة في معلم آيا صوفيا التاريخي بعد قرار تحويله إلى مسجد، وتمت قراءة الأدعية عبر مكبرات الصوت في مآذن المسجد، في إطار برنامج الأحتفال بإعادة فتح المسجد للعبادة مجددا، وقبيل الصلاة، تلا الرئيس التركي، آيات من القرآن الكريم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا التركية ألغت في 10 يوليو الجاري قرار مجلس الوزراء التركي، الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وبني معلم آيا صوفيا عام 537 ميلادي كأكبر كنيسة في الإمبراطورية البيزنطية، وبعد فتح العثمانيين القسطنطينية عام 1453 تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد، وفي عام 1934 قررت الحكومة التركية بقيادة كمال أتاتورك تحويله المسجد إلى متحف يؤمه الزوار من مختلف دول العالم.