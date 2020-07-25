واشنطن تعدل في معاهدة الحد من انتشار الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد

الوقت-أعلن البيت الأبيض في بيان عن تعديل ضوابط معاهدة الحد من انتشار تقنية الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد، بغية السماح للولايات المتحدة تصدير أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة باستطاعتها إطلاق صواريخ تبلغ سرعتها أكثر من 800 كم في الساعة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال اليوم إنه ستتم إجراءات لتحسين معايير تصدير أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS). وذكر بيان البيت الأبيض أن "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) أمر بالغ الأهمية في إبطاء الانتشار وتعزيز السلام والأمن، إلا أنه في حاجة ماسة للتحديث لأنه ينطبق على أنظمة الطائرات بدون طيار".

وأضاف البيان أنه و "في قطاع التكنولوجيا سريعة التطور، يبلغ عمر معايير MTCR أكثر من ثلاثة عقود. وهذه المعايير القديمة توفر ميزات غير عادلة للبلدان خارج نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وتضر بصناعة الولايات المتحدة، وتعرقل أيضاً قدرة الردع في الخارج من خلال إعاقة شركائنا وحلفائنا بتكنولوجيا فرعية".

البيت الأبيض قال إنه و"لأكثر من عامين من النقاش مع شركاء MTCR لم يتمكنوا من التوصل إلى إجماع حول هذا الإصلاح المتأخر". وأضاف "أن هذا الإجراء الذي يتوافق مع إرشادات MTCR وأهداف سياسة تصدير UAS لشهر نيسان/ أبريل 2018، سيؤدي إلى زيادة أمننا القومي من خلال تحسين قدرات شركائنا وزيادة أمننا الاقتصادي من خلال فتح سوق UAS الآخذ في التوسع. كما أنه يعطي مثالاً قوياً لشركاء MTCR الآخرين لاعتماد المعيار نفسه".

وختم بيان البيت الأبيض قوله إنه "لا تزال صادرات الولايات المتحدة من أنظمة الطائرات بدون طيار خاضعة لمعايير المراجعة الصارمة الموضحة في سياسة تصدير أنظمة الطائرات بدون طيار، وسياسة نقل الأسلحة التقليدية، وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى معايير عدم الانتشار المحددة في إرشادات MTCR. والموافقة على بيع أنظمة الطائرات بدون طيار أو رفضها لأي دولة هو قرار حكومي كامل ويأخذ في الاعتبار أمننا القومي وعدم الانتشار وأهداف السياسة الخارجية. وتتطلع الولايات المتحدة إلى انضمام جميع دول MTCR إلينا في تبني هذا المعيار الجديد".