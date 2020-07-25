مصدر عسكري سوري: حوامات إسرائيلية استهدفت 3 نقاط متقدمة قرب القنيطرة

الوقت-أفادت مصادر سورية بأن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة عين التينة في مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

وأوضح مصدر عسكري سوري أنه "عند الساعة 11 من مساء الجمعة استهدفت حوامات إسرائيلية معادية 3 نقاط متقدمة قرب القنيطرة". وقال إن "القصف الإسرائيلي أدّى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش قصف مواقع للجيش السوري جنوب سوريا رداً على إطلاق النار اليوم". وقال إنه "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر أهلية في بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي أن مضادات الجيش السوري أطلقت النيران على جسم إسرائيلي معادٍ "يرجّح أنه طائرة استطلاع".

وأكّدت المصادر أن الطائرة حاولت التقدّم باتجاه جنوب البلدة، وتمّ إجبارها على التراجع إلى داخل الجولان السوري المحتلّ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نيران مضادةٍ للطائرات أُطلقت باتجاه هدف إسرائيلي وسقطت في الجانب السوري من الحدود، مؤكّدة سقوط عدة قذائف في الجولان السوري المحتل، وتضرر منزل وسيارة.