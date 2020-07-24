حزب الله: اعتراض الطائرة الإيرانية بالغ الخطورة كاد أن يؤدي إلى تداعيات

الوقت-دان حزب الله بشدة "العمل العدواني" المتمثل بقيام طائرات حربية أميركية باعتراض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية، واصفاً ما جرى بأنه "عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة".

وأكد حزب الله في بيان، اليوم الجمعة، أن "ما قامت به أميركا، كان يمكن أن يكون له تداعياتٌ لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها"، مضيفاً أن اعتراض الطائرة "يستدعي موقفاً دولياً حاسماً ضد واشنطن".

وأعلن حزب الله أن الولايات المتحدة هي "قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية"، معرباً عن تضامنه مع إيران وسوريا في وجه "العربدة الأميركية المتمادية".

كما وأعربت الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن استنكارها لما وصفته بـ"البلطجة" و"الإرهاب" الأميركي بحق الطائرة الإيرانية التي جرى اعتراضها بمقاتلتين حربيتين في محط قاعدة التنف العسكرية الأميركية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد بدوره، اليوم الجمعة، أن "إيران لن تُبقي أي تحرك عدواني ضد شعبها من دون رد، وسترد على أي خطوة صبيانية بشكل حازم ومناسب وفي الوقت المناسب".