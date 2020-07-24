نتنياهو يوعز إلى الوزراء بعدم التصريح بكل ما يتعلّق بالهجوم على سوريا

الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز للوزراء بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بالهجوم "المنسوب لإسرائيل" بسوريا.

توجيهات نتنياهو جاءت بعد ساعات على الموقف الذي نقلته قناة "كان"، عن وزير الاستخبارات إيلي كوهين الذي وجه رسالة إلى حزب الله، بحسب القناة، جاء فيها "أنا أحذر الجهات المختلفة خلف حدودنا الشمالية، بأن لا يخرقوا الهدوء في الشمال مع إسرائيل".

وقالت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان"، غيلي كوهين، إن "مكتب رئيس الحكومة أصدر اليوم توجيهاً إلى الوزراء، أو على الأقل لبعضهم، بالتخفيف من التصريحات المتعلقة بالهجوم المنسوب لإسرائيل"، مضيفة أنه "خلال محادثات هاتفية أجرتها جهات في مكتب رئيس الحكومة مع بعض الوزراء، طلبوا منهم عدم التطرق إلى هذا الموضوع، وعدم طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال الجماهيري".

وأشارت كوهين، إلى أنه "لم يتلقَ جميع أعضاء الكابينت الـ 21 تقريراً حول الهجوم المنسوب لإسرائيل وعن التوتر في أعقابه"، موضحة أن ذلك "قد يكون الأمر بسبب عدد الوزراء، وقد يكون أيضاً أنهم لا يؤثرون فعلياً على اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بمواضيع سياسية وأمنية على حد سواء".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال ألغى، أمس الأربعاء، مناورة "كان يفترض أن تنفذ على الحدود الشمالية مع لبنان"، إلا أن الوسائل أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز حضوره عند الحدود مع لبنان بكتيبة مشاة خشية من عمليات حزب الله.

مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 12" الإسرائيلية قال إن "المناورات ألغيت" بعد ارتفاع منسوب الاستنفار عقب العدوان الإسرائيلي على سوريا.

وشيع حزب الله الشهيد علي كامل محسن الذي ارتقى شهيداً جراء القصف الإسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي.

موكب التشييع انطلق من أمام منزل الشهيد في بلدة عيتيت الجنوبية، فيما ردد المشاركون الهتافات المنددة بأميركا و"إسرائيل".