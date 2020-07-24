مقاتلاتان أميركيتان تعترضان طائرة مدنية إيرانية فوق الأجواء السورية

الوقت-أفادت مصادر موثوقة أن طائرتين حربيتين أميركيتين اعترضت طائرة مدنية إيرانية فوق الأجواء السورية.

وقالت أن المقاتلتين الأميركيتين تعمدتا الطيران بقرب الطائرة المدنية الإيرانية كي يتم استهداف الطائرات من قبل الدفاعات الجوية السورية.

وأوضحت مصادر أن الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت، وبين الركاب عدد من الجرحى بسبب الانخفاض المفاجئ للطائرة.

وبحسب مصادر أمنية سورية تم التأكيد أن الطائرة الايرانية التي كانت قادمة من طهران الى بيروت، تم اعتراضها من قبل مقاتلتين أميركيتين عند مثلث التنف القريب من الحدود العراقية والاردنية ضمن منطقة ما يسمى بالـ 55 كم الذي تفرضه واشنطن كمنطقة تابعة لها في محيط القاعدة الاميركية هناك، وهي منطقة ينشط فيها الطيران الأميركي ولا تعمل المضادات الجوية السورية فيها ولا الطيران الروسي.

وتم حصار الطائرة حيث حلقّت واحدة فوق الطائرة الايرانية والثانية من تحتها ما أجبر الطائرة الايرانية على الانخفاض ومتابعة مسيرها نحو مطار بيروت كما كان مسار الرحلة.

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض طائرات في تلك المنطقة.

وقالت إحدى المسافرات على متن الطائرة الإيرانية، إن "طائرة حربية اقتربت منّا بشكل خطير"، لافتةّ إلى أن قبطان الطائرة الإيرانية اضطر للانخفاض بها بشكل مفاجئ ما أدى لإصابة عدد من الركاب بجروح.

المصادر قالت إن منطقة اعتراض الطائرة لا تعمل المضادات الجوية السورية فيها ولا الطيران الروسي، وأنه تم حصار الطائرة الإيرانية بطائرة أميركية من فوقها وطائرة أميركية من تحتها.