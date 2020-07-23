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  الخميس 2 ذی‌الحجه 1441

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أخبار

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

الخميس 2 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

ردّاً على إغلاق قنصليتها.. الصين تغلق قنصلية أميركا جنوب البلاد

الوقت-ردّت الصين اليوم الخميس على إغلاق الولايات المتحدة قنصليتها في مدينة هيوستن

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الوقت-ردّت الصين اليوم الخميس على إغلاق الولايات المتحدة قنصليتها في مدينة هيوستن بإعلانها إغلاق القنصلية الأميركية في مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد.

ووصف وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية "بافتراءات خبيثة".

ودعا المتحدث الصيني واشنطن إلى التوقف عن استخدام أي عذر لإزعاج العلماء الصينيين أو مضايقتهم في الولايات المتحدة.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من المحتمل إغلاق المزيد من قنصليات الصين، مضيفاً أنه لا يستبعد أن تطلب واشنطن من بكين إغلاق بعض المؤسسات الدبلوماسية الأخرى في الولايات المتحدة، بعد القنصلية العامة في هيوستن.

وكانت الصين دعت الولايات المتحدة إلى العدول الفوريّ عن قرارها القاضي بإغلاق القنصلية العامة في هيوستن، وأعلنت الخارجية الصينية أنها ستردُّ على هذا القرار على النحو المناسب.

وحثّت الصين، الولايات المتحدة على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددةً بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعاً.

وأشار وزير الخارجية الصيني السبت الماضي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "الولايات المتحدة فقدت عقلها وأي أخلاق وثقة، وهي لا تتحمل مسؤولياتها تجاه الآخرين وتستخدم الوباء (فيروس كورونا) لتشويه سمعة البلدان الأخرى و"إلقاء اللوم على الآخرين".

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الثلاثاء الماضي، العالم إلى الوقوف بوجه الصين بعدما عقد مشاورات في لندن مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي توترت علاقته بالصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ كونغ واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.

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