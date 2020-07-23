استهداف رتل أميركي غرب الناصرية مركز ذي قار جنوب العراق

الوقت-أفادت مصادر أمنية الميادين باستهداف رتل يحمل معدات للجيش الأميركي بعبوة ناسفة غرب الناصرية مركز ذي قار جنوب العراق.

المصدر أضاف أن الهجوم تم بتفجير عبوتين عند تقاطع البطحاء استهدفتا رتلاً لشركة أمنية تحمل معدات للجيش الأميركي، يتوقع أنه كان آتياً من البصرة جنوب العراق.

وقبل أيام، أفادت مصادر بسقوط نحو ثلاثة صواريخ في محيط المنطقة الخضراء.

ومنذ أسبوع، ذكرت وسائل إعلامية عراقية أن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية جنوب العراق.

وقالت مصادر إن شاحنات المعدات الأميركية التي تم استهدافها في منطقة النجمي، انطلقت من البصرة، وكانت متجهة لنقل حاويات لأحد المواقع الأميركية.