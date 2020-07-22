شمخاني: الشعبان الايراني والعراقي لن يهدأ بالهما حتى يثأروا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة

الوقت- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني : إن الشعبين الايراني والعراقي لن يهدا بالهما حتى يثاروا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة.

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ان علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في تغريدة اليوم (الأربعاء) على تويتر: ان ترامب اعترف بان الجيش الاميركي قام بامر مباشر منه بارتكاب جريمة اغتيال وجهين لامعين في مجال مكافحة الارهاب وهما الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس .

وأضاف شمخاني: "إن الشعبين الايراني والعراقي سيثاران لدم هذين الشهيدين ولن يهدا بالهما حتى يعاقبوا مرتكبي هذه الجريمة فانتقام اقسى ينتظرهم في الطريق .