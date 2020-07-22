قاليباف: النمو الاقتصادي رهن بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة

الوقت- قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف: "إن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".

وافادت وكالة أنباء فارس ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف اشار في تغريدة على تويتر الى تفاصيل لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم الاربعاء.

وكتب قاليباف في هذه التغريدة :"خلال لقائي مع الكاظمي ، شددت على أن الاغتيال الإجرامي للبطل الدولي لمكافحة الإرهاب الفريق الشهيد سليماني ، وصمة عار ستظل دوما على جبين ساسة البيت الأبيض وانتهاك صارخ للسيادة العراقية.

وتابع "إن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".