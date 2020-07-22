ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

الوقت- اكدت وزارة الخارجية الالمانية في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، على التزام الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) بالحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران.

واضافت الخارجية الالمانية في بيانها : ان الثلاثي الاوروبي يقيم تعاونا وثيقا فيما بينه؛ مضيفا ان "المانيا وبريطانيا وفرنسا" بوصفها الدول الاعضاء في الاتفاق النووي مع ايران، تعهدت بالحفاظ على هذا الاتفاق.

واشار البيان، الى زيارة وزير الخارجية الالماني "هايكو ماس" المرتقبة للعاصمة البريطانية لندن ومحادثاته مع المسؤولين في هذا البلد حول القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك ما يسمى بــ "عملية السلام في الشرق الاوسط".

يذكر، ان لندن وبرلين اعربتها كرارا عن رفضهما لـ "مخطط الحاق الضفة الغربية" من جانب الكيان الصهيوني.