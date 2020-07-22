ظريف: أميركا تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون

الوقت- أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أميركا تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، وصف محمد جواد ظريف أميركا بأنها تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون. ورغم ذلك، فإن هذه الدولة تمتلك بعض القدرات البنكية والنفوذ في النظام البنكي العالمي.

وأوضح بأن المهم هو أن المجتمع العالمي أخذ يفكر في هذا المجال؛ هل من الضروري الاعتراف بهيمنة أميركا على النظام البنكي العالمي، أم يجب تغييرها؟ مضيفا بأننا نشهد اتخاذ خطوات في هذا الإطار.

واشار الى ان الولايات المتحدة بينت خلال الاشهر الاخيرة عدم استعدادها لدخول الحرب في اطار المصالح السعودية واضاف : المجتمع الدولي بات على يقين بان اميركا ليست بالشريك الذي يعتمد عليه وبانها تنتهك القرارات الدولية ولم تلتزم بتعهداتها .