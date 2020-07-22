موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 2 ذی‌الحجه 1441

إخترنا لكم

عضو مجلس النواب الأفغاني: "كابول" لديها أفضل علاقات استراتيجية مع "طهران"

عضو مجلس النواب الأفغاني: "كابول" لديها أفضل علاقات استراتيجية مع "طهران" الوقت- سافر وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة "عباس عراقجي"، نائب وزير الخارجية الإيراني قبل عدة أيام، إلى أفغانستان لمناقشة العلاقات الثنائية والمخاوف المشتركة مع المسؤولين الأفغانيين

رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم.. وقد نقبل حل الدولة الواحدة خلقت الخطة الصهيونيّة، فتارة تُصرح وتارة تهدد وتارة تُوجد الحلول، حيث أوضح رئيس الوزراء الأردنيّ، "عمر الرزاز"، الثلاثاء المنصرم، أنّ بلاده قد تنظر بإيجابيّة إلى "حل ديمقراطيّ"

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث" الوقت- أن المال السعودي والإماراتي يؤثر على قرارات الأمم المتحدة متهما إياها بالإنحياز لدول تحالف العدوان على اليمن.

مستشار العاهل السعودي السابق: وفاة الملك "سلمان" سوف تتسبّب في صراع على السلطة في السعودية الوقت- يعتقد "حسين العسكري"، أن الحكم الاستبدادي لـ"محمد بن سلمان" قد خلق له الكثير من الأعداء في كل ركن من أركان المملكة.

ماذا يحصل في تونس التي كنا نفخر بديمقراطيتها؟ الوقت- تشهد تونس حالة من الغليان السياسي والفوضى السياسية التي لم تشهدها البلاد منذ عدة عقود، لدرجة أن البعض بدأ يحذر بأن الديمقراطية في تونس في خطر كبير، وهناك مخاطر من حل البرلمان، يضاف إلى هذا بعض الإشارات القادمة من...

أخبار

"ناشيونال انترست": أيام لعب أميركا دور شرطيّ العالم ولّت

"ناشيونال انترست": أيام لعب أميركا دور شرطيّ العالم ولّت

الوقت-ذكر مقال نشر في صحيفة "ناشيونال انترست" إنه مع نهوض الصين، فإن المزيد

إعلام إسرائيلي: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية والذهاب إلى انتخابات جديدة الوقت-الت صحيفة هآرتس إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرّر

تركيا: وقف إطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة الوقت-أعلنت الرئاسة التركية أن انسحاب قوات المشير خليفة حفتر، من سرت

استهداف رتل أميركي غرب الناصرية مركز ذي قار جنوب العراق الوقت-أفادت مصادر أمنية الميادين باستهداف رتل يحمل معدات للجيش

ترامب: من المحتمل أن نغلق المزيد من قنصليات الصين الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد أن تطلب واشنطن من بكين إغلاق

إعلام إسرائيلي: إلغاء مناورات عسكرية بسبب مخاوف من رد حزب الله الوقت-قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال ألغى، أمس الأربعاء،

الخارجية الإيرانية: الحرائق الأخيرة في إيران ليست مرتبطة بالهجمات السيبيرانية

إسبر: واشنطن تقوم بتجهيز قواتها استعداداً لمواجهة محتملة مع بكين الوقت- وزير الدفاع الأميركي يصرّح من البنتاغون، عن استعدادات عسكرية تقوم بها بلاده في آسيا، ويشير إلى أنه "في عام 2019، أجرت الولايات المتحدة عمليات أكثر لتأكيد حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي"، حسب تعبيره.

شمخاني: الشعبان الايراني والعراقي لن يهدأ بالهما حتى يثأروا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة الوقت- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني : إن الشعبين الايراني والعراقي لن يهدا بالهما حتى يثاروا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة.

أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لاستكمال علاج طبي الوقت- يتوجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الولايات المتحدة، الخميس، لاستكمال علاج طبي بعدما خضع لعملية جراحية، حسبما أعلن الديوان الأميري في بيان الأربعاء.

قاليباف: النمو الاقتصادي رهن بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة الوقت- قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف: "إن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".

زوغانوف: انتخابات مجلس الشعب تجسيد لفشل مخططات أمريكا وانتصار جديد لسورية الوقت- أكد رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي رئيس كتلة النواب الشيوعيين في مجلس الدوما غينادي زوغانوف أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت في سورية تمثل انتصارا جديدا لسورية وشعبها.

أمريكا تستفز الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن الوقت- أعلنت الصين أن الادارة الاميركية أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار اعتبرته بكين استفزازا وهددت برد مناسب، بينما أكدت واشنطن أن الخطوة جاءت لحماية ما اسمتها الملكية الفكرية الأميركية. يأتي ذلك في وقت تعددت جبهات الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

أنغيلا ميركل تحول دون اندلاع حرب بين تركيا واليونان! الوقت- كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حالت دون اندلاع حرب بين تركيا واليونان.

اتفاق روسي تركي حول ليبيا وسط استمرار العسكرة قرب سرت الوقت- اتفقت روسيا وتركيا بعد مشاورات ثنائية لهما بشأن ليبيا على مواصلة الجهود المشتركة لتهدئة

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي الوقت- اكدت وزارة الخارجية الالمانية في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، على التزام الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) بالحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران.

ظريف: أميركا تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون الوقت- أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أميركا تحولت الى دولة متمردة وخارجة على القانون.

دراسة: عدد المصابين بـ"كورونا" في أميركا أكبر بضعفين إلى 13 ضعفاً الوقت-أظهرت دراسة نشرتها المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أنّ عدد المصابين

الشرطة الإسرائيلية تفض تظاهرة حاشدة في القدس المحتلة ضد نتنياهو الوقت-فضّت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية تظاهرة حاشدة في مدينة

الجيش المصري يعلن إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء الوقت-قال المتحدث العسكري باسم القوات المصرية تامر الرفاعي، مساء الثلاثاء،

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ألمانيا تؤكد "التزام" الثلاثي الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق النووي

قاليباف: النمو الاقتصادي رهن بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة

الخارجية الإيرانية: الحرائق الأخيرة في إيران ليست مرتبطة بالهجمات السيبيرانية

اتفاق روسي تركي حول ليبيا وسط استمرار العسكرة قرب سرت

"ناشيونال انترست": أيام لعب أميركا دور شرطيّ العالم ولّت

زوغانوف: انتخابات مجلس الشعب تجسيد لفشل مخططات أمريكا وانتصار جديد لسورية

تركيا: وقف إطلاق النار في ليبيا مرتبط بانسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة

عضو مجلس النواب الأفغاني: "كابول" لديها أفضل علاقات استراتيجية مع "طهران"

شمخاني: الشعبان الايراني والعراقي لن يهدأ بالهما حتى يثأروا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة

أمريكا تستفز الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن

إعلام إسرائيلي: إلغاء مناورات عسكرية بسبب مخاوف من رد حزب الله

رئيس الوزراء الأردنيّ: موقفنا ثابت تجاه خطة الضم.. وقد نقبل حل الدولة الواحدة

إسبر: واشنطن تقوم بتجهيز قواتها استعداداً لمواجهة محتملة مع بكين

إعلام إسرائيلي: نتنياهو قرر عدم طرح الميزانية والذهاب إلى انتخابات جديدة

انحياز المبعوث الأممي لأموال تحالف العدوان السعودي كشف الوجه القبيح لـ"غريفث"

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقابلات

مستشار العاهل السعودي السابق: وفاة الملك "سلمان" سوف تتسبّب في صراع على السلطة في السعودية

الخميس 2 ذی‌الحجه 1441
 
 
 
 
 
مستشار العاهل السعودي السابق: وفاة الملك "سلمان" سوف تتسبّب في صراع على السلطة في السعودية

مواضيع ذات صلة

اشتعال فتيل الصراع بين "بن سلمان" والأمراء السعوديين

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اعلن الديوان الملكي السعودي صباح يوم الاثنين الماضي، نقل الملك "سلمان عبد العزيز" الى مستشفى "الملك فيصل" التخصصي في العاصمة الرياض لإجراء بعض الفحوصات بسبب التهاب المرارة. ويبدو أن الملك "سلمان" دخل المستشفى، أو بالأحرى تم إدخاله للمستشفى، بهدف تعيين "محمد بن سلمان" ملك جديد للمملكة قبل انعقاد الانتخابات الأمريكية المقبلة في نوفمبر القادم. بشكل عام، يعتقد المحللون السياسيون والخبراء الدوليون، أن دخول الملك "سلمان" المفاجئ إلى المستشفى له علاقة وطيدة بجهود "محمد بن سلمان" للاستيلاء على كرسي الحكم في المملكة قبل انعقاد الانتخابات الأمريكية.

ورأى العديد من المحللين والنشطاء أن إعلان الديوان الملكي السعودي عن مرض الملك "سلمان"، ما هو إلا "مسرحية" جديدة من ولي العهد "محمد بن سلمان" لتسريع عملية تنصيبه ملكا على السعودية قبل انتخابات الرئاسة في أمريكا والتي في الغالب ستطيح بـ"ترامب" حامي الأمير الصغير بالمنطقة. وفي هذا السياق قال المحامي الدولي وخبير القانون الدكتور "محمود رفعت"، إن "دخول أو بالأحرى إدخال الملك سلمان الى المستشفى يبدو أنه للاسراع بتنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم".

وفي هذا الصدد، قمنا بإجراء مقابلة صحفية مع الأستاذ "حسين العسكري"، مستشار الملك "عبد الله بن عبد العزيز"، ملك المملكة العربية السعودية السابق. و"حسين العسكري" كان مستشاراً لوزير المالية في عام 1978 ومستشاراً لملك المملكة العربية السعودية الملك "عبد الله بن عبد العزيز" وهو معروف أيضاً بمهندس الاقتصاد السعودي وهو أستاذ الأعمال الدولية والشؤون الدولية في جامعة "جورج واشنطن" بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدير معهد البحوث والإدارة العالمية والرئيس السابق لقسم التجارة الدولية بجامعة "جورج واشنطن". ولقد ركزت أطروحاته ومناقشاته في جامعة "جورج واشنطن" على الاقتصاد، والتنمية السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط، والصراعات والحروب في المنطقة العربية، والاقتصاد السياسي للنفط، والاقتصاد الإسلامي.

"المراسل"؛ لقد استولى "محمد بن سلمان" على السلطة، وقام بتهمّيش خصومه في المملكة بطرق مختلفة، بل وسجنهم وعاقبهم، ومن بينهم "محمد بن نايف" و"الوليد بن طلال". وبناء عليه، مهد الطريق لصعوده إلى السلطة. هل كان طريق وصوله إلى السلطة سلساً؟

الأستاذ "حسن العسكري"؛ انا لا اصدق هذا الامر وذلك لأن "محمد بن سلمان" لم يأخذ موافقة عائلة "آل سعود" من أجل حصوله على خلافة العرش ولم يتخذ الملك "سلمان" أي إجراء عندما وضع ابنه ولي العهد الأمير "محمد بن نايف" قيد الإقامة الجبرية وقام بتعذيبه ليوافق على التنحي. وبدوره قام "محمد بن سلمان" بالقبض على العديد من كبار أفراد أسرته وغيرهم من السعوديين البارزين خارج أسرته للحصول على الأموال ثم أطلق سراحهم. لقد اعتقل "بن سلمان" وعذب العديد من المعارضين وكان أبرز خصومه الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي اغتيل بناء على أوامر "بن سلمان" في تركيا قبل عدة سنوات. ولهذا فإنه يمكن القول أن الحكم الاستبدادي لـ"محمد بن سلمان" خلق له الكثير من الأعداء في كل ركن من أركان المملكة. والأهم من ذلك أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي عدو "آل سعود"، تنتظر الوقت والفرصة المناسبة للإنقضاض على المملكة.

"المراسل"؛ مع دخول ملك المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام إلى المستشفى، يبدو أن "محمد بن سلمان" يعتزم تنصيب نفسه كملك قبل نهاية فترة رئاسة "ترامب" في الولايات المتحدة. لماذا يصر "محمد بن سلمان" على تعزيز سلطته قبل نهاية فترة رئاسة "ترامب"؟

الأستاذ "حسن العسكري"؛ دعني أذكرك أولاً بركائز حكومة "آل سعود" المتمثلة في التنسيق الأسري، والدعم الأمريكي بمختلف أشكاله، والكميات الكبيرة من الأموال المحصلة من بيع النفط لشراء الدعم المحلي، والدور الصغير الذي تلعبه في الشؤون الإقليمية، يجب أن يقال أن إدارة "ترامب" دعمت اضطهاد "بن سلمان" للكثير من أبناء الشعب السعودي وجرائمه خارج المملكة العربية السعودية وأبرزها جريمة القتل الوحشية للصحفي السعودي "جمال خاشقجي" وجرائمه في اليمن.

ولكن كما تعلمون جيدًا، سواء كان ملكًا أم لا، فإن "محمد بن سلمان" كان الحاكم الفعلي للمملكة منذ أن تُوّج وليًا للعهد. لقد حاول الملك "سلمان" إسكات أعدائه في قبيلة "آل سعود"، وهنا يجب القول أن "آل سعود" هم بالفعل قبيلة، وليست عائلة لأن عددهم يصل إلى أكثر من 20 ألف شخص. أعتقد أنه عندما يموت الملك "سلمان"، فإن العداء القبلي سوف ينمو بسرعة ولهذا فإن "محمد بن سلمان" يخاف من هذه الحقيقة.

ولكن الآن لدى "بن سلمان"، "ترامب وكوشنر" ولهذا فإنه يشعر بالأمان ولكن عندما يموت الملك "سلمان" وعندما يخسر "ترامب" الانتخابات، فإنه يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة وذلك لأنه لا مكان لـ"محمد بن سلمان" في قبيلته. ومن ناحية أخرى، لم تعد المملكة العربية السعودية مليئة بالنقود لشراء الولاء والدعم المحلي. لقد كان أعداؤه الإقليميون تحت السيطرة إلى حد ما خلال السنوات الماضية، ولكهنم بدأوا بالتخلص من تلط السيطرة ولهذا يريد "بن سلمان" تعزيز مركزه بينما لا يزال والده على قيد الحياة و"ترامب" في السلطة.

"المراسل"؛ إذا وصل "محمد بن سلمان" إلى السلطة، فمن هم أبرز خصومه الداخليين وهل يشكلون خطراً جسيماً عليه؟

الأستاذ "حسن العسكري"؛ لدى "بن سلمان" الكثير من الخصوم داخل وخارج السعودية. وهل هم في خطر، نعم. يكره "محمد بن سلمان" العديد من أفراد قبيلة "آل سعود" بالداخل. وهنا ينبغي علينا التأكيد بأن "محمد بن نايف" لديه علاقات وثيقة مع المخابرات الأمريكية وحليفه الأقرب في القبيلة، الأمير "متعب بن عبد الله"، له أيضًا روابط وثيقة بالحرس الوطني السعودي، وقد يقف إلى جانبه أو يعبر عن معارضته لـ"بن سلمان". ثم أن هناك الأمير "أحمد بن عبد العزيز"، عم "محمد بن سلمان" والوريث القانوني للحكم، قد يشكل عقبة جديدة لـ"بن سلمان".

أعتقد أن هناك عدداً من أمراء "آل سعود" متعطشين للسلطة. لم تُعرف أسماؤهم بعد، لكنهم موجودين وسيحاولون الاستيلاء على السلطة. لكن الأهم من ذلك، أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي ينتظر فرصته الذهبية ولهذا فإنا أعتقد أن "محمد بن نايف"، و"متعب بن عبدالله" و"أحمد بن عبد العزيز"، وعدداً من أمراء قبيلة "آل سعود" وتنظيم "القاعدة" الإرهابي، يعتبرون أبرز التهديدات الخطيرة لـ"محمد بن سلمان".

"المراسل"؛ إذا فاز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وأصبح "محمد بن سلمان" ملكًا للمملكة العربية السعودية، فهل سيحدث تغيير في العلاقات الأمريكية السعودية في عهد "محمد بن سلمان"؟

الأستاذ "حسن العسكري"؛ قطعا نعم. كما قلت من قبل، "محمد بن سلمان" يعتبر شخصية مكروهة بشدة في الولايات المتحدة. لقد عزز موقفه خلال السنوات الماضية داخل البيت الابيض بسبب الدعم المالي الذي كان يقدمه لـ" ترامب وكوشنير" وعمل خلال السنوات الماضية على بناء علاقاته داخل البيت الابيض على أساس المصالح الشخصية بدلاً من المصالح الأمريكية.

لذلك إذا فاز "بايدن" في الانتخابات الأمريكية القادمة، فأنا أعتقد أن الوضع سيتغير تمامًا. وذلك لأن "بايدن" سوف يقوم بإحباط والقضاء على جميع سياسات "ترامب" القمعية، وإحدى هذه السياسات دعم "محمد بن سلمان" وسوف يحث "بايدن" مجلس العموم على الالتزام ببعض معايير واشنطن وتطلعاتها السياسية، بما في ذلك احترام أكبر لحقوق الإنسان، ومغامرات إقليمية أقل، وعلاقات أفضل مع جيرانها.

"المراسل"؛ إذا وصل "محمد بن سلمان" إلى السلطة، فما هي التغييرات التي ستتخذها السياسة الخارجية السعودية في غياب الملك "سلمان"؟

الأستاذ "حسن العسكري"؛ لن تؤثر وفاة الملك "سلمان" بشكل كبير على السياسة الخارجية السعودية. لكني أعتقد أن سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية ستعتمد كثيراً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وإذا فشل "ترامب"، أعتقد أن "محمد بن سلمان" سيقيم علاقات مع إيران وسيعزز علاقاته مع إسرائيل. ومن خلال القيام بذلك، سيجد مكانًا أفضل في واشنطن والمنطقة. لكن إذا بقي "ترامب" في السلطة، فأنا أعتقد أن "محمد بن سلمان" سيواصل اتباع نهج حكومته الحالية وسياستها الخارجية وسوف يستمر في عدوانه في المنطقة لتحقيق حلمه السخيف والغبي بهزيمة إيران والعراق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مقابلة الملك سلمان محمد بن سلمان السلطة اعداء ترامب انتخابات انهيار

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء