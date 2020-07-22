لافروف: روسيا متفقة مع إيران على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

الوقت-أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، أنه نقل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لافروف إن بلاده متفقة مع إيران على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فرصة للحفاظ على هذا الاتفاق.

ورأى أن المشكلات في الشرق الأوسط يجب أن تحل على قاعدة الحوار.

ومن جهته، أكد ظريف أن واشنطن تنتهك القانون الدولي بفرض العقوبات على الشعب الإيراني، قائلاً "مستعدون لتطوير العلاقات مع السعودية والامارات على قاعدة الاحترام المتبادل".

وأشار ظريف إلى أن إيران وروسيا كانتا مع بعضهما في صف واحد مع الشعب السوري ضد الإرهاب.

وزير الخارجية الإيراني أكد أيضاً في تغريدة له على "تويتر"، أنّه حمل رسالة مهمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبرزاً أنّه كانت لديه "مباحثات مفصلة مع لافروف حول التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي والدولي".

وأضاف ظريف: "لدينا وجهات نظر واحدة حول الاتفاق النووي وضرورة الالتزام بالقوانيّن الدوليّة".

وقال لافروف مفتتحاً المباحثات مع ظريف في موسكو اليوم "إننا واثقون من أن فرص اعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مجراها الطبيعي ما زالت قائمة، وعلى اقل تقدير فان أصدقاءنا الإيرانيين، يقومون بما يلزم لذلك على أفضل وجه".

ووفقاً لما ذكره الوزير، فإن الصين تتمسك بالموقف نفسه، فضلاً عن ان "بقية أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب اوروبا ما زالوا يبدون الاهتمام بهذا الأمر".