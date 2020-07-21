انشاء مركز ايران التجاري في الصين

الوقت- اعلن عضو الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة الايرانية "غلامحسين جميلي" عن خطة معاونية الشؤون الدولية لهذه المؤسسة، حول إنشاء مركز تجاري ايراني لدى الصين، وذلك في اطار التعاون مع الشركات الحكومية الضخمة التي تنشط في هذا القطاع.

وقال "جميلي" في تصريحه خلال اجتماع ممثلي الشركات الحكومية الضخمة في ايران اليوم : ان اللجنة الوطنية للاقتصاد المقاوم كُلفت بناء على طلب وزارة الخارجية ومنظمة التنمية التجارية في ايران، لتقديم الدعم الى غرفة ايران التجارية في سياق انشاء مركز تجاري داخل الدول المستهدفة والمنطقة.

واشار المسؤول التجاري الايراني، الى قرار تاسيس مركز مركز التجاري لدى الصين، في اطار اهداف "غرفة التجارة الايرانية الصينية" ودعم الشركات الحكومية الكبيرة والمعنية في هذا الخصوص.

واكد جميلي، ان الظروف الراهنة مرشحة للتغير وبما يلزم علينا من اجل استمرار الحضور لدى الاسواق الدولية، ان نقدم الدعم الى الشركات الوطنية في مواجهة الضغوط الشديدة التي تمر بها اليوم.