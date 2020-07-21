لافروف: لا يوجد بديل لحل الأزمة في ليبيا إلا من خلال المفاوضات

الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع نظيره المصري سامح شكري الأزمة الليبية والوضع في المنطقة.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "ناقش الوزيران خلال المحادثات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على الأزمة في ليبيا".

وأكد الجانبان أنه لا يوجد بديل لحل الوضع في ليبيا إلا من خلال المفاوضات بمشاركة جميع الأطراف الليبية بما يتماشى مع قرارات مؤتمر برلين المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

وتأتي المحادثات بين لافروف وشكري بعد يوم واحد من إعلان البرلمان المصري، أمس الاثنين، تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال القوات المسلحة إلى الخارج لحماية الأمن القومي على خلفية الأوضاع في ليبيا.