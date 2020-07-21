مولود تشاووش أوغلو: الحل في ليبيا سياسي

الوقت- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن "الحل الوحيد في ليبيا سياسي، وكل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مني بالهزيمة".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري كالا أنكورو، في العاصمة نيامي: "إن أولئك الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال، ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا".

وأشار إلى أنه تبادل مع أنكورو، جملة من القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الليبية، مشددا على أن الحل الوحيد فيها سياسي.

ولفت الوزير التركي، إلى أن بلاده "طالما أكدت على أن الحل سياسي في ليبيا"،

وقال: "لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد".