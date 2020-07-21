الخارجية النيابية: تأجيل زيارة الكاظمي للرياض لا علاقة لها بزيارته إلى طهران وواشنطن

الوقت- أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب , اليوم الثلاثاء , ان زيارات الكاظمي الى طهران والرياض وواشنطن ليس لها ارتباط لكون لكل عاصمة نناقش معها ملفات خاصة، فيما استبعدت وجود وساطة عراقية بين إيران وأميركا.

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح لـ / المعلومة /، ان " تأجيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرياض لا علاقة لها بزيارته الى طهران وواشنطن ومن يعتقد ذلك فهو واهم " .

وأضاف ان " ملفات النقاش بين طهران وبغداد تماما تختلف عن ملفات السعودية وكذلك مع الامريكان فلكل دولة لدينا معها ملفات خاصة " , مبينا انه " اذا كان هناك وساطة بين طهران والرياض من قبل الكاظمي لكان تم الإعلان عنها او التلويح بها " .