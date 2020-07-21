محافظ البنك المركزي في صنعاء: غريفيث يتبنى أجندة العدوان بشكلٍ واضح

الوقت-أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء هاشم إسماعيل علي أحمد أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث يتبنى أجندة العدوان بشكلٍ واضح.

وأشار في حديث مع صحيفة المسيرة اليمنية إلى أن غريفيث أعطى تبريراً وموافقة صريحة للحصار الذي يمارس على أبناء شعبنا اليمني.

وأضاف أنّ غريفيث تعمّد تقديم صورة مضللة عن مصير إيرادات موانئ الحديدة رغم علمه أنها صرفت في المرتبات.

ووجّه اتهاماً لغريفيث بالانقلاب على اتفاق السويد من خلال تبريره منع دخول المشتقات النفطية.

من جهته، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنّ "دول العدوان استكثرت على الموظفين معلمين وقضاة وأطباء وغيرهم -حتى في ظل جائحة كرونا- نصف راتب تم صرفه لهم فعمدت إلى منع ناقلات النفط لمعاقبة الشعب اليمني الجمهوري وبدلاً من الإدانة للعدوان خرجت الأمم المتحدة للتبرير! ".