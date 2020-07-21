"الدفاع الروسية": أول لقاح روسي ضد كوفيد 19 بات جاهزاً

الوقت-أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي رسلان تساليكوف عن جاهزية أول لقاح روسي لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أمس الاثنين، عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد-19"، وبأنه سيتم خريج جميع المتطوعين.

وأشارت الوزارة إلى أن "نتائج الاختبار المتاحة تظهر بوضوح تطور استجابة مناعية لدى جميع المتطوعين نتيجة التطعيم، ولم يتم الكشف عن أي آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية من المتطوعين في وقت الخروج من المستشفى".

وكان رئيس معهد البحوث الـ48" التابع للجيش الروسي، سيرغي بوريسيفيتش، قال في وقت سابق إن "اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الدفاع قادر على حماية صاحبه من الفيروس لفترة طويلة".

وشدد بوريسيفيتش على أن الإنجازات العلمية والخبرة التي يتمتع بها موظفو معهد البحوث المركزي الـ48" للقوات المسلّحة في روسيا الاتحادية ساعدت على تقليل الوقت اللازم لإجراء تقييم قبل سريري مشترك لسلامة وفعالية لقاح "كوفيد-19" مع مركز "غامالي".

هذا وتأمل روسيا أن تنتج مع شركائها حوالى 200 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا هذا العام، في حال نجاح الاختبارات السريرية، يحسب ما أعلن عنه مسؤول روسي اليوم الإثنين.

كيريل ديمترييف وهو رئيس "الصندوق السيادي الروسي" الذي يموّل البحوث الرامية لتطوير لقاح، أكد في مقابلة مع موقع "ستوب كورونا فيروس"، أن المرحلة الأولى من التجارب السريريّة في روسيا انتهت، على أن تنتهي المرحلة الثانية بحدود 3 آب/ أغسطس المقبل.

ولفت ديمترييف إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستحصل على الأراضي الروسيّة وفي بلدان أخرى عدة، بينها الإمارات وتركيا وبلدان إفريقيّة، "على أن تنتهي بشهادة توثيق في روسيا اعتباراً من آب/أغسطس".