ظريف يزور موسكو وينقل رسالة من الرئيس روحاني إلى بوتين

الوقت-أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سينقل رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري ظريف اليوم مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن الاتفاق النوويّ وتطور الأوضاع في المنطقة. وقال جلالي في تغريدة على "تويتر" إن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيكون في موسكو الثلاثاء، في زيارته الـ30 إلى روسيا والثالثة إلى موسكو خلال الأشهر الستة الماضية، كرئيس للجهاز الدبلوماسي الإيراني".

وأضاف أن وزير الخارجية سيسلم رسالة من روحاني إلى بوتين وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وتابع جلالي أن "روسيا بصفتها داعمة للاتفاق النووي عارضت أخيراً قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنالك تضامن كامل بين إيران وروسيا ضدّ إجراءات العقوبات الأميركية الأحادية والمناهضة للبشرية". وأكّد أنه "في ظل إرادة قادة وكبار مسؤولي البلدين تحظى العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا بوتيرة متنامية في سياق توفير المصالح المشتركة والمساعدة بتوفير الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت للصحفيين أن وزير الخــارجية الــروسي سيرغي لافروف سيجري محــادثات، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف، أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي لطهران سيكون الموضوع الرئيسي خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو غداً.