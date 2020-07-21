مصادر: لا صحة للمعلومات عن مقتل ضابط إيراني في الاعتداء الإسرائيلي على سوريا

الوقت- أفادت مصادر إقليمية بأن لا صحة مطلقاً لما اختلقه البعض عن مقتل أي ضابط إيراني نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الليلة الماضية على محيط دمشق.

مصدر عسكري سوري إصابة 7 جنود بجروح فضلاً عن وقوع أضرار مادية من جرّاء العدوان.

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الصواريخ، مضيفاً أن الطيران الإسرائيلي أطلق من فوق الجولان السوري المحتل عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق.

وأدان الناطق باسم حماس حازم قاسم العدوان الإسرائيلي على سوريا، وقال إن "العدو الصهيوني يواصل سياسة العربدة والبلطجة على كل المنطقة بقصفه سوريا مجدداً".

ودعا قاسم إلى "توحيد جهود الأمة في مواجهة إسرائيل لوضع حد لعربدة الكيان القائم على العدوان المستمر والتوسع المتواصل على حساب الأمة العربية وصولاً إلى إنهاء مشروعه على الأرض الفلسطينية كلها".