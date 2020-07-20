بايدن مخاطباً ترامب: جهلك كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم

الوقت- قال السناتور جو بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إن جهل الرئيس الحالي دونالد ترامب كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم.

ووجه رسالة الى ترامب عبر "تويتر"، يوم الأحد، قال فيها: "جهلك ليس من الفضائل، وليس علامة من علامات القوة".

وأضاف بايدن: "جهلك يقوض القدرة على التعامل مع أزمة غير مسبوقة وهو ما كلف الأمريكيين وظائفهم وأرواحهم".

وقال في تدوينة أخرى:"الحقيقة الصعبة أنه كان بإمكاننا أن نحول دون الوصول إلى هذا الوضع"، مضيفا: "لكن تجاهل ترامب للخبراء ورفضه اتخاذ إجراء للرد كان سببا في فشل أمتنا في مواجهة الأزمة".

وبايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.