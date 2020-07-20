ترامب: خيار التصويت الإلكتروني في الانتخابات يؤدي إلى التزوير

الوقت- يرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعهد بالاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل حال حدوثها .

واعتبر ترامب خيار التصويت الإلكتروني في الانتخابات الذي طرحه الديمقراطيون لإجراء الاقتراع رغم تفشي جائحة فيروس كورونا يؤدي إلى التزوير.

وقال ترامب، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية:"لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم. لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر".

ويرى ترامب أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات، جو بايدن، سيدمر البلاد حسب وصفه قائلا أنه غير مؤهل للرئاسة وأنه "شخص لا يستطيع الربط بين كلمتين في حديثه ويتم التحكم به من قبل أشخاص آخرين".