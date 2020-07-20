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أخبار

الخارجية الإيرانية: الانتخابات السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار

الإثنين 29 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
الخارجية الإيرانية: الانتخابات السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار
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الوقت- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، ان الانتخابات البرلمانية السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار في هذا البلد.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي عن ارتياح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء الانتخابات البرلمانية السورية بنجاح، قائلا، إن هذه الانتخابات تجري في أوضاع تحمل فيها الشعب السوري آلام وصعاب كثيرة بسبب الحرب والدمار الناجم عن أعمال الجماعات الإرهابية ووجود قوات الاحتلال الأجنبية والعقوبات الجائرة الأحادية.

وأكد موسوي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في أن تكون الانتخابات البرلمانية السورية خطوة إيجابية نحو السلام والاستقرار والتقدم في عملية الحوار السياسي السوري - السوري وتخفيف معاناة الشعب السوري.

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