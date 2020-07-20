موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 29 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو الوقت- وصلت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى حد الانفجار، ويمكننا القول أن بداية سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بدأت بالفعل، وما المظاهرات الأخيرة التي عمت أرجاء مدن فلسطين المحتلة الا خير دليل على ذلك، حيث يواجه نتنياهو ...

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل لا بُدَّ من التأكيد على أنّ أبرز أسباب نجاح حزب الله ومن خلفه السيد حسن نصر الله هو شبكة المعلومات والاستخبارات الكبيرة التي يتمتع بها الحزب داخل

تغييرات مهمّة في المجالين السياسي والعسكري.. هل طالبان تستعد للحرب أم للتفاوض؟ القضية الرئيسية في هذه التغييرات، التي لم يسبق لها مثيل في السنوات الأخيرة، هي أنها تتزامن مع محادثات السلام بين طالبان وحكومة كابول، بهدف إنهاء عقود من الحرب في أفغانستان.

لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟ بينما تكثف روسيا وألمانيا جهودهما لاستكمال مشروع خط أنابيب الغاز "نورث ستريم 2"، هدد البيت الأبيض، الذي عارض المشروع منذ إنشائه في عام 2017، في الأيام الأخيرة بفرض عقوبات اقتصادية على المشاركين في المشروع

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على استقالة رئيس الوزراء التونسي من قبل الرئيس قيس سعيد، دعا الأخير، الكتل البرلمانية إلى تسمية مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء خلال العشرة أيام القادمة كحد أقصى.

أخبار

ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

الوقت- غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بغداد مساء اليوم الاحد متوجها إلى أربيل ، في اطار زيارته للعراق التي تستغرق يوما واحدا.

شركة النفط اليمنية تحمّل الأمم المتحدة المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن الوقود الوقت- حمَّلت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية، مؤكدة أن الأمم المتحدة مرتهنة ومنحازة لقوى العدوان في القرصنة الإجرامية.

وسط تصعيد الخلاف بين السلطات المحلية وإدارة ترامب.. اضطرابات جديدة في بورتلاند الوقت- شهدت مدينة بورتلاند الأمريكية الليلة الماضية اضطرابات جديدة رافقت المظاهرات المتواصلة فيها، على خلفية الخلافات بين السلطات المحلية والفدرالية بشأن كيفية التعامل مع الوضع.

صحيفة تركية: أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا استعدادا لمعركة سرت الوقت- ذكرت صحيفة "مليت" التركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبلها، استعدادا للهجوم على سرت والجفرة.

وزير الري المصري: لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سد النهضة الوقت- أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، أن "الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي".

12 جريحا بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية الوقت- أطلقت شرطة مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية عملية أمنية بعد إصابة 12 شخصا جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد في رصيف مكتظ بالمواطنين.

الأمن العراقي يصدر بياناً بشأن الجهات التي تقف خلف هجوم الخضراء الوقت- اصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاحد، بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء اليوم بصواريخ كاتيوشا، معتبرة أن الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة.

ظريف والحلبوسي یبحثان آخر التطورات الاقليمية والدولية والوضع الراهن في العراق الوقت- التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" اليوم الاحد، برئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي" في بغداد وبحث معه موضوع خروج القوات الأجنبية من العراق.

رئيس الوزراء المصري يستقبل وفداً من حكومة الرئيس اليمني المستقيل الوقت- استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة هادي المستقيلة معين عبد الملك، اليوم الأحد، في مطار القاهرة، رفقة وفد رفيع المستوى.

قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس المحتلة وتعتقله الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد محافظ القدس المحتلة عدنان غيث.

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ الوقت-حض السفير الصيني في بريطانيا، ليو شياومينغ، لندن على التخلي عن خطتها

روسيا تجري مناورات عسكرية تزامناً مع اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا الوقت-قال وزير الدفاع الروسي لنظيره الأذربيجاني يوم أمس

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً الوقت-حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، "مجموعة العشرين" للاقتصادات الكبرى مسا

الكويت: ولي العهد يتولى بعض مهام أمير البلاد الوقت-ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً،

دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات على القوى الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا الوقت-أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها "للنظر في احتمال

قادة الاتحاد الأوروبي أمام "طريق مسدود" بشأن خطة الإنعاش اقتصادي الوقت-وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود مساء أمس السبت،

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية حاولت إغراء ضابط

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة الوقت- قال مفتي مدينة صور ومنطقتها الشيخ حسن عبدالله انه يجب تحضين الساحة الوطنية قبل تحصين الطوائف مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي يمثل الخطر الحقيقي على لبنان والامة.

الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية الوقت- أكد قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية بالحرس الثوري، أن المقاتلين الابطال في هذه المنطقة، وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي ردوا بكل حزم وجدية على القرصنة البحرية التي قامت بها بريطانيا ضد ناقلة النفط الايرانية.

ترامب بصدد تعيين سفير جديد في افغانستان يدعم خطته لسحب الجنود الأمريكيين الوقت- أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ان يعين سفيرا جديدا في افغانستان، يدعم خطته لسحب الجنود الامريكيين من هذا البلد.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى

الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة.. الصواريخ اليمنية تستطيع الوصول إلى "تل أبيب"

ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

ظريف والحلبوسي یبحثان آخر التطورات الاقليمية والدولية والوضع الراهن في العراق

صحيفة تركية: أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا استعدادا لمعركة سرت

رئيس الوزراء المصري يستقبل وفداً من حكومة الرئيس اليمني المستقيل

لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟

تغييرات مهمّة في المجالين السياسي والعسكري.. هل طالبان تستعد للحرب أم للتفاوض؟

وسط تصعيد الخلاف بين السلطات المحلية وإدارة ترامب.. اضطرابات جديدة في بورتلاند

12 جريحا بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية

الأمن العراقي يصدر بياناً بشأن الجهات التي تقف خلف هجوم الخضراء

قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس المحتلة وتعتقله

معركة سرت قد اقتربت.. هل ستدخل أنقرة في مواجهة عسكريّة مع القاهرة؟

شركة النفط اليمنية تحمّل الأمم المتحدة المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن الوقود

وزير الري المصري: لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سد النهضة

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

السباق مع الزمن.. دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"

في الذكرى الخامسة لابرام الاتفاق النووي .. المفاوضة النووية الأمريكية تنتقد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

"القسام" يكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال حرب 2014

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس

كيف تمّكن "أنصار الله" من تحرير الشريان الاقتصادي لليمن من احتلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور ميدانية

مجلس النواب الليبي يطالب مصر بالتدخل عسكريّاً

أبو مرزوق: هدفنا الرئيس هو دحر الاحتلال الصهيونيّ ولا يتوقّف على إفشال خطة الضم

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً

الامم المتحدة تحذر حكومة مالي من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة

قاآني: واشنطن تتهم الآخرين عبثاً باحتراق "الحاملة" وأيام صعبة تنتظر أميركا والكيان الصهيوني

جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية.. أمريكا تتصدر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية

طيران العدوان يستهدف حفلة زفاف للنساء في الجوف والضحايا بالعشرات

أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على العقوبات

"أصحاب الكهف" تتبنى عملية استهداف رتل للجيش الأميركي في صلاح الدين

اختتام مُفاوضات سدّ النهضة دون أيّ نتائج.. مصر تهدد والسودان يدعو للتشاور

المال السعودي والإماراتي يستلب القرار الأممي.. الكلمة الفصل للشعب اليمني

ترامب يقرُّ عقوبات جديدة "لمحسابة" الصين

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟

واعظي: الحفاظ على وحدة أراضي الدول كانت وستظلّ الاستراتيجية الإقليمية لإيران

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

هزائم متتالية لتحالف العدوان في اليمن.. تحرير محافظة مأرب من أيدي المرتزقة أصبح قاب قوسين أو أدنى+ صور

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل

مدى احتمالية استجواب الكاظمي؟

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

الأمين العام لحركة النجباء: أمريكا التي يُتحدث عن تحضّرها كشفت اليوم حقيقتها البربرية

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

الجزائر: استقبال رسمي لرفات قادة المقاومة الشعبية العائدين من فرنسا

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

هزائم متتالية للمرتزقة جنوب مأرب.. كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟

أوروبا لن تصنّف "حزب الله" ارهابياً.. صدمة جديدة لواشنطن

الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في سامراء

خطة الضمّ الإسرائيلية تتعثر.. والعدو الصهيونيّ لا يُقيم وزناً للعرب

بومبيو يندد بـ"نفاق" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

عملية "مخلب النمر" ضدّ حزب العمال الكردستاني.. لماذا تسعى أنقرة لتكرار السيناريو السوري شمال العراق؟ + صور

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو

الإثنين 29 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وصلت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى حدّ الانفجار، ويمكننا القول أن بداية سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بدأت بالفعل، وما المظاهرات الأخيرة التي عمت أرجاء مدن فلسطين المحتلة إلا خير دليل على ذلك، حيث يواجه نتنياهو يومياً عشرات المظاهرات بشكل يومي، حتى أنّ المتظاهرين وصلوا إلى مقرّ إقامة نتنياهو في القدس ورفعوا شعارات تطالبه الرحيل، ويبدو أن نتنياهو لم يعد قادراً على ضبط الاسرائيليين ومهما حاول تقديم رشوة لهم لن يتوقفوا عن المطالبة برحيله، حتى إن جميع زعماء اسرائيل يحرّضون على رحيل نتنياهو منهم أولمرت وايهود باراك.

المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب نتنياهو بالرحيل منها، "نتنياهو فاسد"، و"بيبي (لقب نتنياهو) متعب"، و"اخرج من هنا"، و"مال- سلطة- عالم سفلي (عالم الجريمة)"، و"بيبي هبايتا" (بيبي إلى البيت، أو ارحل).

الشرطة فرّقت المتظاهرين بالقوة مستخدمة مدافع المياه وقنابل الغاز، وشهدت التظاهرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بعد محاولة مئات المحتجين تجاوز الحواجز الشرطية تجاه مقر إقامة نتنياهو، وحاول نتنياهو جاهداً امتصاص غضب الصهاينة من خلال تقديم رشوة بلغت حوالي "مليار و700 مليون دولار" بمعدل 200 دولار لكلّ مواطن اسرائيلي على وقع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية "يسرائيل كاتس"، أعلن نتنياهو تفاصيل "منحة كورونا"، وذلك غداة تظاهر الآلاف أمام منزله بالقدس الغربية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد الحكومي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكانت قيادات في وزارة المالية أعربت، خلال اجتماع عقد في وقت سابق الأربعاء عن اعتراضها على "منحة كورونا"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستزيد العجز في الموازنة بشكل أكبر، والذي سيتحمله الجمهور في نهاية المطاف.

ويعاني مئات آلاف الإسرائيليين من تداعيات اقتصادية شديدة جراء تفشي فيروس "كورونا"، الذي ألقى بنحو 850 ألفا منهم في دائرة البطالة، حسب معطيات رسمية، وسجلت إسرائيل، الثلاثاء، ألفا و580 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي المصابين إلى 43 ألفا و668، من بينهم 375 حالة وفاة ونحو 20 ألف متعافٍ.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من "كورونا"، في ظلّ ارتفاع معدلات الإصابة، التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.

محاكمة نتنياهو

تبدأ جديا في يناير كانون الثاني محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الكسب غير المشروع إذ قررت المحكمة يوم الأحد أن يتم الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعيا في مطلع العام الجديد.

وطالب محامو نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة وهو في المنصب، التأجيل لستة أشهر لإعداد دفاعهم. وأشاروا إلى أنه سيكون من الصعب قياس صدق الشهود وهم يضعون كمامات لمكافحة فيروس كورونا. ووضع الكمامات إلزامي حالياً في إسرائيل.

ووجهت اتهامات لنتنياهو (70 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وأثارت مشكلات نتنياهو القانونية جزئياً احتجاجات الشوارع المتزايدة ضده إذ ندد المتظاهرون بما نُسب إليه من فساد وإدارته لجائحة فيروس كورونا المتفاقمة.

ويزداد الوضع في "إسرائيل" تفاقماً مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة نسبة البطالة، والخلاف الواقع في الائتلاف الحكومي بشأن الميزانية العامة.

الجميع يريد رحيل نتنياهو

أثار رفع أحد المتظاهرين الإسرائيليين، الذين احتجوا السبت قبالة مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، العلم الفلسطيني غضب نتنياهو، الذي وظّف الأمر من أجل التحريض على معارضيه والمتظاهرين، وبشكل خاص رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، لكونه من بين المنظمين للمظاهرة.

وقام نتنياهو بنشر صورة من مظاهرة السبت، يظهر فيها العلم الفلسطيني، ثم كتب معلقا على ذلك: "لقد بان ما في الجراب، علم السلطة الفلسطينية في مظاهرة اليسار التي نظمها إيهود باراك، شريك البيدوفيل المدان جيفري إبشتاين، أمس، مقابل بيت رئيس الحكومة في القدس، العار والشنار".

ولم يتأخّر رد إيهود باراك على ما كتبه نتنياهو، فغرد هو الآخر قائلاً: "نتنياهو يهذي ومصاب بالهلع، يتجه لنشر الأخبار الكاذبة. هؤلاء المتظاهرون ليسوا فلسطينيين، بل هذا هو شعب إسرائيل الذي نزل للشوارع. لا يملك مالاً ولا ديمقراطية. أخرج لإجازة غير مدفوعة الأجر، واستعد لثلاث جلسات أسبوعية في المحاكمة".

أما اولمرت فقد هاجم رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت، وعلى خلفية اتهام نتنياهو بمحاولة شراء ذمم الإسرائيليين بتوزيع ميزانيات ضخمة على كل مواطن في ظل تفشي كورونا، قال أولمرت: "يعرف نتنياهو أن الجمهور ليس معه. صحيح أن هذا ليس كل الجمهور، ولكن الكتلة التي تصنع الفرق، فقدها نتنياهو منذ الآن. مثل الكثير من الناس ممن اعتقدوا أنهم سحرة، نجح نتنياهو هو أيضا في ذر الرماد طالما لم تسقط أي من الكرات التي رماها في الهواء أرضا. وحتى عندما كان يخيل أنه يفقد التحكم بإحداها، نجح في الثانية الأخيرة في التقاطها وإلقاء واحدة أخرى في الهواء، والإبقاء أيضا على نظرة مركزة والتحرك بوتيرة طيران الكرات إلى أن بدأت تفلت من سيطرته. وعندما تسقط الكرات ينتهي السحر. فجأة يتبين بأن الساحر ليس كلي القدرة. وفي واقع الأمر هو ليس ساحرا على الإطلاق. بل هو يذر الرماد في العيون".

​وردّد أولمرت مقولة ابراهام لينكولن، إنه يمكن ذر الرماد في عيون قسم كبير من الجمهور لزمن ما، ويمكن ذر الرماد في عيون كل الجمهور لزمن أقصر، ولكن لا يمكن ذر الرماد في عيون كل الجمهور كل الوقت.

وبرأي أولمرت الآن، بات نتنياهو أيضا يفهم هذا، وبالتأكيد فإن بعضاً من مجموعة "المخصيين المستعبدين" له يشعر بذلك، هم أيضا سيردون، معتبرا أن الرد الأشد والأكثر إيلاما، والأكثر وحشية منها جميعا، هو رد المعجبين الذين تحرروا من وهم السحر واكتشفوا بان الملك عارٍ.

وبدا لافتاً أن بين المتظاهرين عدداً كبيراً من الشبان والطلاب الجامعيين، خلافا لمظاهرات سابقة التي شارك فيها متظاهرون أكبر سنا. وفيما قال قائد الشرطة في القدس لوسائل الإعلام، إن "هذه مظاهرة لليسار"، رد عليه متظاهرون "ليس اليسار فقط، هذا هراء، يوجد هنا ناشطون من ليكود، والجميع هنا". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مناصرين ل"ليكود" سئموا من نتنياهو، يشاركون في التظاهرات.

في الختام؛ أظهر استطلاع جديد نُشر الأربعاء، أن شعبية نتنياهو لا تزال متراجعة وذلك على خلفية الإخفاق في إدارة أزمة كورونا. وبيّن الاستطلاع أنه لو جرت الانتخابات للكنيست الآن، لحصل حزب "ليكود" على 34 مقعداً، بعدما كانت الاستطلاعات قبل أسابيع قليلة تشير إلى حصوله على 40 مقعداً أو أكثر بقليل. ويبدو أن الأصوات التي يخسرها الليكود تذهب إلى تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، الذي حصل على 14 مقعداً، بينما هو ممثل في الكنيست اليوم بخمسة أعضاء.

وفي الأثناء، برزت خلافات جديدة داخل الحكومة الإسرائيلية، ونقلت وسائل إعلام عن مصدر رفيع في "ليكود" قوله إن نتنياهو "غاضب" على وزير الدفاع بيني غانتس و"أزرق أبيض"، وأنهم "لاعتبارات سياسية يفشلون الخطوات المطلوبة من أجل لجم كورونا"، فيما اتهم مصدر رفيع في "أزرق أبيض" نتنياهو بأنه "عديم المسؤولية".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين اسرائيل نتنياهو فساد كاتس اولمرت غانتس اؤرق ابيض الليكود باراك اقتصاد بطالة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء