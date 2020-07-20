موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 29 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو

كورونا والفساد يقضيان على نتنياهو الوقت- وصلت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى حد الانفجار، ويمكننا القول أن بداية سقوط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بدأت بالفعل، وما المظاهرات الأخيرة التي عمت أرجاء مدن فلسطين المحتلة الا خير دليل على ذلك، حيث يواجه نتنياهو ...

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل لا بُدَّ من التأكيد على أنّ أبرز أسباب نجاح حزب الله ومن خلفه السيد حسن نصر الله هو شبكة المعلومات والاستخبارات الكبيرة التي يتمتع بها الحزب داخل

تغييرات مهمّة في المجالين السياسي والعسكري.. هل طالبان تستعد للحرب أم للتفاوض؟ القضية الرئيسية في هذه التغييرات، التي لم يسبق لها مثيل في السنوات الأخيرة، هي أنها تتزامن مع محادثات السلام بين طالبان وحكومة كابول، بهدف إنهاء عقود من الحرب في أفغانستان.

لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟ بينما تكثف روسيا وألمانيا جهودهما لاستكمال مشروع خط أنابيب الغاز "نورث ستريم 2"، هدد البيت الأبيض، الذي عارض المشروع منذ إنشائه في عام 2017، في الأيام الأخيرة بفرض عقوبات اقتصادية على المشاركين في المشروع

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على استقالة رئيس الوزراء التونسي من قبل الرئيس قيس سعيد، دعا الأخير، الكتل البرلمانية إلى تسمية مرشحيها لمنصب رئيس الوزراء خلال العشرة أيام القادمة كحد أقصى.

أخبار

ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

الوقت- غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بغداد مساء اليوم الاحد متوجها إلى أربيل ، في اطار زيارته للعراق التي تستغرق يوما واحدا.

شركة النفط اليمنية تحمّل الأمم المتحدة المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن الوقود الوقت- حمَّلت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية، مؤكدة أن الأمم المتحدة مرتهنة ومنحازة لقوى العدوان في القرصنة الإجرامية.

وسط تصعيد الخلاف بين السلطات المحلية وإدارة ترامب.. اضطرابات جديدة في بورتلاند الوقت- شهدت مدينة بورتلاند الأمريكية الليلة الماضية اضطرابات جديدة رافقت المظاهرات المتواصلة فيها، على خلفية الخلافات بين السلطات المحلية والفدرالية بشأن كيفية التعامل مع الوضع.

صحيفة تركية: أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا استعدادا لمعركة سرت الوقت- ذكرت صحيفة "مليت" التركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبلها، استعدادا للهجوم على سرت والجفرة.

وزير الري المصري: لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سد النهضة الوقت- أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، أن "الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي".

12 جريحا بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية الوقت- أطلقت شرطة مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية عملية أمنية بعد إصابة 12 شخصا جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد في رصيف مكتظ بالمواطنين.

الأمن العراقي يصدر بياناً بشأن الجهات التي تقف خلف هجوم الخضراء الوقت- اصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الاحد، بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء اليوم بصواريخ كاتيوشا، معتبرة أن الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم مازالت تريد خلط الأوراق واضعاف الدولة.

ظريف والحلبوسي یبحثان آخر التطورات الاقليمية والدولية والوضع الراهن في العراق الوقت- التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" اليوم الاحد، برئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي" في بغداد وبحث معه موضوع خروج القوات الأجنبية من العراق.

رئيس الوزراء المصري يستقبل وفداً من حكومة الرئيس اليمني المستقيل الوقت- استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة هادي المستقيلة معين عبد الملك، اليوم الأحد، في مطار القاهرة، رفقة وفد رفيع المستوى.

قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس المحتلة وتعتقله الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد محافظ القدس المحتلة عدنان غيث.

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ الوقت-حض السفير الصيني في بريطانيا، ليو شياومينغ، لندن على التخلي عن خطتها

روسيا تجري مناورات عسكرية تزامناً مع اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا الوقت-قال وزير الدفاع الروسي لنظيره الأذربيجاني يوم أمس

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً الوقت-حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، "مجموعة العشرين" للاقتصادات الكبرى مسا

الكويت: ولي العهد يتولى بعض مهام أمير البلاد الوقت-ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً،

دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات على القوى الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا الوقت-أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها "للنظر في احتمال

قادة الاتحاد الأوروبي أمام "طريق مسدود" بشأن خطة الإنعاش اقتصادي الوقت-وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود مساء أمس السبت،

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية حاولت إغراء ضابط

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة الوقت- قال مفتي مدينة صور ومنطقتها الشيخ حسن عبدالله انه يجب تحضين الساحة الوطنية قبل تحصين الطوائف مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي يمثل الخطر الحقيقي على لبنان والامة.

الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية الوقت- أكد قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية بالحرس الثوري، أن المقاتلين الابطال في هذه المنطقة، وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي ردوا بكل حزم وجدية على القرصنة البحرية التي قامت بها بريطانيا ضد ناقلة النفط الايرانية.

ترامب بصدد تعيين سفير جديد في افغانستان يدعم خطته لسحب الجنود الأمريكيين الوقت- أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ان يعين سفيرا جديدا في افغانستان، يدعم خطته لسحب الجنود الامريكيين من هذا البلد.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى

الخنجر اليمني ينغرس في قلب الصهاينة.. الصواريخ اليمنية تستطيع الوصول إلى "تل أبيب"

ظريف يغادر بغداد إلى أربيل

ظريف والحلبوسي یبحثان آخر التطورات الاقليمية والدولية والوضع الراهن في العراق

صحيفة تركية: أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا استعدادا لمعركة سرت

رئيس الوزراء المصري يستقبل وفداً من حكومة الرئيس اليمني المستقيل

لماذا تعارض أمريكا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟

تغييرات مهمّة في المجالين السياسي والعسكري.. هل طالبان تستعد للحرب أم للتفاوض؟

وسط تصعيد الخلاف بين السلطات المحلية وإدارة ترامب.. اضطرابات جديدة في بورتلاند

12 جريحا بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية

الأمن العراقي يصدر بياناً بشأن الجهات التي تقف خلف هجوم الخضراء

قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس المحتلة وتعتقله

معركة سرت قد اقتربت.. هل ستدخل أنقرة في مواجهة عسكريّة مع القاهرة؟

شركة النفط اليمنية تحمّل الأمم المتحدة المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن الوقود

وزير الري المصري: لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سد النهضة

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

السباق مع الزمن.. دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"

في الذكرى الخامسة لابرام الاتفاق النووي .. المفاوضة النووية الأمريكية تنتقد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

"القسام" يكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال حرب 2014

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

دمشق: قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسيّس

كيف تمّكن "أنصار الله" من تحرير الشريان الاقتصادي لليمن من احتلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور ميدانية

مجلس النواب الليبي يطالب مصر بالتدخل عسكريّاً

أبو مرزوق: هدفنا الرئيس هو دحر الاحتلال الصهيونيّ ولا يتوقّف على إفشال خطة الضم

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً

الامم المتحدة تحذر حكومة مالي من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة

قاآني: واشنطن تتهم الآخرين عبثاً باحتراق "الحاملة" وأيام صعبة تنتظر أميركا والكيان الصهيوني

جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية.. أمريكا تتصدر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية

طيران العدوان يستهدف حفلة زفاف للنساء في الجوف والضحايا بالعشرات

أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على العقوبات

"أصحاب الكهف" تتبنى عملية استهداف رتل للجيش الأميركي في صلاح الدين

اختتام مُفاوضات سدّ النهضة دون أيّ نتائج.. مصر تهدد والسودان يدعو للتشاور

المال السعودي والإماراتي يستلب القرار الأممي.. الكلمة الفصل للشعب اليمني

ترامب يقرُّ عقوبات جديدة "لمحسابة" الصين

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟

واعظي: الحفاظ على وحدة أراضي الدول كانت وستظلّ الاستراتيجية الإقليمية لإيران

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

تونس في مأزق عدم الاستقرار والأزمة السياسية.. الأسباب والرؤى

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

هزائم متتالية لتحالف العدوان في اليمن.. تحرير محافظة مأرب من أيدي المرتزقة أصبح قاب قوسين أو أدنى+ صور

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

محاولات الصهاينة الحثيثة للاستيلاء على مياه النيل

مدى احتمالية استجواب الكاظمي؟

اليونان: النزاع العسكري مع تركيا محتمل وسنحرق كل من يعتدي على بلادنا

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

الأمين العام لحركة النجباء: أمريكا التي يُتحدث عن تحضّرها كشفت اليوم حقيقتها البربرية

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

الجزائر: استقبال رسمي لرفات قادة المقاومة الشعبية العائدين من فرنسا

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

هزائم متتالية للمرتزقة جنوب مأرب.. كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟

أوروبا لن تصنّف "حزب الله" ارهابياً.. صدمة جديدة لواشنطن

الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في سامراء

خطة الضمّ الإسرائيلية تتعثر.. والعدو الصهيونيّ لا يُقيم وزناً للعرب

بومبيو يندد بـ"نفاق" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

عملية "مخلب النمر" ضدّ حزب العمال الكردستاني.. لماذا تسعى أنقرة لتكرار السيناريو السوري شمال العراق؟ + صور

قوّات الوفاق تحاصر خطوط السيسي الحمراء.. وأنقرة تواصل دعمها العسكري

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

الإثنين 29 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
يثقون بتصريحاته أكثر من قادتهم.. نصر الله يضرب قادة الكيان بمقتل

مواضيع ذات صلة

السيد نصر الله: سيبقى سلاحنا في أيدينا ولن نجوع ولدينا معادلة لن نكشف عنها الآن

ما سر نجاح حزب الله ضد العدو، وكيف غيرت خطابات نصر الله المعادلات؟

السيد نصر الله: الحرب الكبرى إذا وقعت ستكون نتيجتها زوال "إسرائيل"

السيد نصر الله: لا يحق لأحد منح أي جزء من فلسطين لغير أهله... وقواعد اشتباك حرب تموز قائمة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت – ثمانٍ وثلاثون مرّت منذ بدء الحرب بين المقاومة اللبنانية وبين الكيان الإسرائيلي، أربعة عقودٍ خبر خلالها مجتمع الكيان الإسرائيلي أنّ كلَّ ما يقوله السيد حسن نصر الله وجدوه حقيقةً واقعة أمامهم، وأنّه لم يُهدد أبداً؛ بل كان يُنفذ مباشرةً، ولنا في قصف البارجة الإسرائيلية في حرب تموز خير دليلٍ على ذلك؛ وكيف كان السيد نصر الله يُبشر اللبنانيين بأن البارجة سوف تحترق وما هي إلّا ثوانٍ قليلة وقبل أن يُنهي خطابه؛ حتى بدأت النيران تأكل تلك البارجة.

على المقلب الآخر؛ فإنّ من يكذب مرّة وثانية وثالثة سيكون من المُحال تصديقه في قوله، وهذا الحال الذي يبدو عليه ساسة الكيان الإسرائيلي، فحتى جمهورهم الداخلي أو أعضاء الأحزاب التي يرأسونها ما عادوا يصدقونهم، وبالطبع فإنّ السبب هو ذاته، فلماذا يُصدق مجتمع الكيان الإسرائيلي السيد نصر الله في الوقت الذي يُكذّب به ساسته الذين ينتخبهم؟.

في البداية؛ لا بُدَّ من التأكيد على أنّ أبرز أسباب نجاح حزب الله ومن خلفه السيد حسن نصر الله هو شبكة المعلومات والاستخبارات الكبيرة التي يتمتع بها الحزب داخل الكيان الإسرائيلي، ناهيك عن أنّ الحزب درس قيادات الكيان السياسية وفهم طريقة تفكيرهم، وهو أمرٌ لا تستطيعه كل الدول العربية مجتمعة، ولهذا شهدنا انتصارات المقاومة في كل المواقع بعكس الجيوش العربية التي تجرّعت كؤوس الهزيمة في كل الحروب التي خاضتها.

أكثر من ذلك وعلى الرغم من امتلاء لبنان بالعملاء؛ غير أنّ الحصول على معلومة بخصوص حزب الله كان بمثابة المُستحيل، وحتى هذه اللحظة فإنّ جميع المعلومات الخاصة بتسليح الحزب أو عدد صواريخه أو قوّاته لا تزال طيّ الكتمان، ولم يستطع الكيان معرفة من يُقاتل.

ومن الأسباب التي جعلت السيد نصر الله موثوقاً لدى جمهور الكيان الإسرائيلي وهو أنّه لا يُشبه لا الزعماء العرب ولا زعماء الكيان، فالسيّد نصر قدّم ابنه "هادي" وقبل أبناء البقيّة شهيداً على درب المقاومة والتحرير في العام 1997، في الوقت الذي كان فيه أبناء القادة العرب وأبناء ساسة الكيان الإسرائيلي يدرسون أو يتسكّعون في شوارع أوروبا، وهو الأمر الذي مّيزه عن بقيّة الزعماء والقادة.

وعلى عكس التجاذبات السياسية في الكيان الإسرائيلي، أو حتى في الدول العربيّة؛ انحاز السيد نصر الله وحزبه إلى الشارع مُبتعداً عن العمل السياسي ومُقرراً البقاء في مقارعة الكيان الإسرائيلي وطرده من جميع الأراضي المُحتلة، وهو الأمر الذي لم يشهده مجتمع الكيان الإسرائيلي، بل على العكس فإنّ كل ساسة الكيان وأكثر ما يهمّهم هو الوصول إلى سُدّة الحكم ولو على حساب الجمهور الذي شهد العالم أجمع أنّ أيّاً من ساسة الكيان لم يسلم من المظاهرات التي طالبت باستقالتهم.

أكثر من ذلك؛ فإنّ تعامل السيد نصر الله مع جنوده من جهة، ومع جمهور المقاومة من جهةٍ أخرى سبب حالة من الصدمة في المجتمع الإسرائيلي، كونهم لم يشهدوا حالة كهذه، بل على العكس؛ فقد كان الانفصام التام من قيادة وساسة الكيان وبين الجمهور، وهو الأمر الذي رفع من مصداقية السيد نصر الله وأثبت للجميع أنّه لا يبحث عن منصب حكومي أو دورٍ سياسي.. إنّه رجل مقاومة.

أكثر من ذلك؛ فالكيان الإسرائيلي وعلى الرغم من أنّ تاريخ كيانه المُصطنع لا يزيد عن اثنين وسبعين عاماً، لكنه وعلى الرغم من ذلك أقدم من تاريخ تشكيل حزب الله؛ غير أنّ الحزب وعلى الرغم من عمره الصغير الذي لا يتجاوز ثمانٍ وثلاثين عاماً استطاع تشكيل مجتمع مُتكافل فالجميع للجميع، وهو الأمر الذي أثار حفيظة اليهود من جهة، ومن جهةٍ أخرى ازداد إعجابهم بالسيد نصر الله الذي تمكّن من فعل ذلك في وقتٍ قصير، في حين أنّ ساسة الكيان لم يستطيعوا صياغة عقدٍ اجتماعي أو مجتمعٍ مُتكافل بمرور ذلك الوقت، بل إنّ الانقسامات داخل مجتمع الكيان أصبحت ظاهرة للعلن، وبات ينقسم هذا المجتمع إلى مجتمعات صغيرة مُتكتلة على بعضها خشية انتقام باقي المجتمعات اليهودية داخل الكيان.

وفي النهاية؛ فإنّ الصدق الذي تحلّى به السيّد نصر الله دفع ممثل الجناح الأكثر تطرفاً في الليكود موشيه فيغلن ليؤكد أن السيد نصر الله أكثر صدقاً من الزعماء الإسرائيليين حيث يقول: "أنا لا أخشى من القول إن الجمهور الإسرائيلي عموماً أدرك خلال حرب تموز أنه إذا كان هناك زعيم يمكن تصديقه في هذا الصراع فهو زعيم العدو نصر الله لا قادتنا".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حزب الله السيد حسن نصر الله الكيان الإسرائيلي قادة الكيان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء