شركة النفط اليمنية تحمّل الأمم المتحدة المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز سفن الوقود

الوقت- حمَّلت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية لاستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية، مؤكدة أن الأمم المتحدة مرتهنة ومنحازة لقوى العدوان في القرصنة الإجرامية.

شركة النفط وفي بيان صادر عنها اليوم الأحد، تلقى "المسيرة نت" نسخة منه، قالت إن تحالف العدوان مستمر في ممارسة سياسة العقاب الجماعي في إطار منهجية الحصار والموت البطيء التي تستهدف الشعب اليمني منذ سنوات مع تصاعد خطير في مستوى القرصنة الإجرامية".

وأكد البيان استمرار العمل بخطة الطوارئ في ظل تدهور الوضع التمويني فيما يخص مادة الديزل، نتيجة استمرار قوى العدوان في احتجاز 20 سفينة وقود أمام جيزان.

ولفت بيان شركة النفط إلى أن إطلاق تحالف العدوان لسفينة أو سفينتين هي محاولة لذر الرماد على العيون وانتقائية لا تتناسب مع حجم الأزمة التموينية بالغة الخطورة.

وحذر البيان من النتائج الكارثية لتصاعد منهجية الحصار والموت البطيء خلال الفترات الأخيرة إلى درجة غير مسبوقة، والتي تستهدف الشعب، مؤكداً ضرورة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة تفاديا لوقوع ما لا يحمد عقباه.

وحمَّل بيان شركة النفط الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية المترتبة على استمرار احتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.