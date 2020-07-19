قوات الاحتلال تداهم منزل محافظ القدس المحتلة وتعتقله

الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد محافظ القدس المحتلة عدنان غيث.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن “قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله”.

ووفق الوكالة “كان المحافظ غيث قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس المحتلة، كما تمنعه من دخول الضفة العربية المحتلة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية”.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم خمسة فلسطينيين في الضفة المحتلة.