فلسطين هي فلسطين منذ الأزل وإلى الأبد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 28 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري الوقت- تجري اليوم الأحد 19 تموز/ يوليو الانتخابات البرلمانية التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد تأجيلها مرتين بسبب الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في سوريا، وبحسب القانون السوري المنظم للانتخابات دخلتْ سوريا مرحلةَ الصمت....

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء" من الواضح أنّ الراعي ومن حملته هذه يهدف إلى إعادة أكثر من ألفي عميل من الكيان الإسرائيلي كانوا قد

الجولة الجديدة من الأزمة في منطقة قره باغ.. الأسباب والأبعاد؟ الوقت- بعد مضي وقت طويل على أزمة منطقة قره باغ الحدودية بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، أعيد فتح هذا الجرح القديم مجدداً، الأمر الذي أدّى إلى وقوع اشتباكات جديدة بين قوات الطرفين

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة الوقت- تلفت قضايا كثيرة هذه الأيام مثل التطورات في ليبيا ، انتباه معظم الخبراء والمحللين الأتراك ، بالإضافة الى الهوامش المحيطة بتغيير استخدام آيا صوفيا

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين زعمت وسائل الإعلام المعارضة، وفي ظل عدم وجود أي تفاصيل بشأن وثيقة التعاون الإيراني - الصيني، أن إيران ستتخلى عن جزيرة "كيش" للصين لمدة 25 عامًا! والكذبة الأخرى المتكررة هي أنه وفقًا لوثيقة التعاون الإيراني الصيني، ستتمركز قوات عسكرية صينية في إيران!

أخبار

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

الوقت-حض السفير الصيني في بريطانيا، ليو شياومينغ، لندن على التخلي عن خطتها

روسيا تجري مناورات عسكرية تزامناً مع اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا الوقت-قال وزير الدفاع الروسي لنظيره الأذربيجاني يوم أمس

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً الوقت-حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، "مجموعة العشرين" للاقتصادات الكبرى مسا

الكويت: ولي العهد يتولى بعض مهام أمير البلاد الوقت-ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً،

دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات على القوى الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا الوقت-أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها "للنظر في احتمال

قادة الاتحاد الأوروبي أمام "طريق مسدود" بشأن خطة الإنعاش اقتصادي الوقت-وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود مساء أمس السبت،

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية حاولت إغراء ضابط

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة الوقت- قال مفتي مدينة صور ومنطقتها الشيخ حسن عبدالله انه يجب تحضين الساحة الوطنية قبل تحصين الطوائف مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي يمثل الخطر الحقيقي على لبنان والامة.

الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية الوقت- أكد قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية بالحرس الثوري، أن المقاتلين الابطال في هذه المنطقة، وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي ردوا بكل حزم وجدية على القرصنة البحرية التي قامت بها بريطانيا ضد ناقلة النفط الايرانية.

ترامب بصدد تعيين سفير جديد في افغانستان يدعم خطته لسحب الجنود الأمريكيين الوقت- أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ان يعين سفيرا جديدا في افغانستان، يدعم خطته لسحب الجنود الامريكيين من هذا البلد.

الفريق الركن عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية تتجه للسيطرة على منفذ حدودي عراقي الوقت- كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، عن توجه قوة عسكرية إلى احد المنافذ الحدودية العراقية لفرض السيطرة عليها.

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين الوقت- فندت وزارة الخارجية الايرانية اي مزاعم حول ادارة او منح او تاجير الجزر الايرانية للصين، معتبرة تكرار مثل هذه المزاعم التي لا اساس لها من الصحة بانه يوجه ضربة شديدة للمصالح الوطنية.

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا الوقت- وذكر الموقع أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

تعرض ناقلة لهجوم قراصنة وخطف طاقمها في خليج غينيا الوقت- أفادت منظمة مختصة بالأمن البحري بتعرض الناقلة CURCACAO TRADER لهجوم على أيدي قراصنة في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي.

ظريف يزور بغداد غداً الوقت- ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد غدا الاحد.

وسط دعوات للتدخل المصري.. المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية يصدر بيانه الوقت- أدان المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية، طلب مشايخ موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، من الجيش المصري بالتدخل في ليبيا.

وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحّته.. أمير الكويت إلى المستشفى الوقت- صرّح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي "الشیخ علي جراح الصباح" بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة.

بومبيو: نشعر بخيبة أمل لقرار وقف نقل البيانات عبر الأطلسي الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل كبير

اسرائيل: التجسّس عبر المصابيح الكهربائيّة! الوقت-طوَّر باحثون في جامعة "بن غوريون" الإسرائيلية تقنية جديدة للتجس

منظمة الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا حول العالم الوقت-سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحّته.. أمير الكويت إلى المستشفى

دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات على القوى الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

قادة الاتحاد الأوروبي أمام "طريق مسدود" بشأن خطة الإنعاش اقتصادي

فلسطين هي فلسطين منذ الأزل وإلى الأبد

وسط دعوات للتدخل المصري.. المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية يصدر بيانه

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة بين إيران والصين مربحة للجميع

الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً

ماذا يحدث وسط اليمن.. ما هي المناطق التي تمّ تحريرها في محافظتي البيضاء ومأرب من قبضة تحالف العدوان؟ + صور ميدانية

مؤامرة أمريكا السرية ضد لواء فاطميون

في عمليّة عسكريّة واسعة.. "أنصار الله" تدك أهدافاً سعوديّة بالصواريخ والطائرات

طيران العدوان يستهدف حفلة زفاف للنساء في الجوف والضحايا بالعشرات

"نتنياهو" يُعدّ العدة لطرد "غانتس" من السلطة.. احتدام الصراعات داخل البيت الإسرائيلي

البنتاغون يفتح تحقيقاً حول انفجار السفينة الحربية الأميركية

حركة حماس تحذّر الاحتلال الإسرائيلي من مغبّة “المساس” بالمسجد الأقصى

رغم تأكيدهما أنهما اعترفا تحت التعذيب .. محكمة التمييز البحرينية تؤيّد حكم الإعدام بحق شابين

المجلس السياسي الأعلى باليمن يمدد رئاسة المشاط لمدة عام

لماذا قررت 18 ولاية أميركية من بينها واشنطن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب؟

إلياس الفخفاخ يقدّم استقالته للرئيس قيس سعيد

منظمة الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا حول العالم

"الصحة العالمية": دول كثيرة تسلك الاتجاه الخاطئ في أزمة كورونا

تحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبوظبي بخصوص المجازر في اليمن

الامم المتحدة تحذر حكومة مالي من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة

الأمين العام لحركة النجباء: أمريكا التي يُتحدث عن تحضّرها كشفت اليوم حقيقتها البربرية

وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا.. فما هي التداعيات المحتملة؟

الضغط الأميركي يفرغ "مشروع القرار الأفريقي" ضد العنصرية من مضمونه

تسونامي تسريبات بولتون في أمريكا.. من فضيحة إيفانكا إلى خيانة بومبيو

تبعات ضم أجزاء من الضفة.. الغضب الفلسطيني يتأجج

استماتة صهيونيّة لنزع الوصاية الأردنيّة عن الأقصى.. هل تَصلح السعوديّة لأن تكون بديلاً؟

مدى احتمالية استجواب الكاظمي؟

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

مُعارضون سوريون يعلنون عمالتهم جهاراً.. وتحذيراتهم تذهب أدراج الرياح

بومبيو يندد بـ"نفاق" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟

إخماد الفتنة شمال محافظة البيضاء وهروب مرتزقة تحالف العدوان السعودي إلى محافظة مأرب + صور

انفجار مركز “سينا أطهر” العلاجي شمال طهران

أنفاس تحالف العدوان الأخيرة في قلب اليمن.. الهزائم تلاحق المرتزقة جنوب وشمال محافظة مأرب اليمنية + صور

الصحافة الأمريكية: ترامب لا يخطّط لأي رد على "اتفاق روسيا وطالبان" المزعوم

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

فلسطين هي فلسطين منذ الأزل وإلى الأبد

الأحد 28 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
فلسطين هي فلسطين منذ الأزل وإلى الأبد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حتى لو قامت شركتا "غوغل" و"آبل" بحذف اسم فلسطين عن الخريطة، فهذا لن يغير في الأمر شيء لأن "اسرائيل" دولة مارقة ومهما حاولت ومهما تلقت دعم من الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من الصمود والبقاء في هذه المنطقة، فهي خارجة عن ثقافتها خارجة عن ارثها الحضاري ولن تتمكن من الاستمرار لفترة طويلة من الزمن، وجميع الوقائع والقرائن تؤكد أن "اسرائيل" إلى زوال وسيبقى أصحاب الأرض ولن تتمكن حينها لا "غوغل" ولا غيرها من محو التاريخ والجغرافيا.

الخطوة الأمريكية الجديدة والتي جاءت بكل تأكيد بضغط اسرائيلي واضح، هي محاولة جديدة للاحتلال الاسرائيلي لطمس هوية فلسطين من على خرائط "غوغل" بعد أن فشلت في احداث اي فرق على ارض الواقع، فلا "صفقة القرن" نجحت ولا خطة الضم نُفذت، صحيح ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها ثقل كبير في المنطقة لكنها واجهت الكثير من الخيبات خلال الفترة الماضية، فلم تتمكن من احراز اي نجاح او نصر في العراق ولا حتى في سوريا أو لبنان، وكذلك فشل حلفائها في تحقيق اي نصر في اليمن وبرز نجم "محور المقاومة" الذي تمكن من تحقيق سلسلة انتصارات مدوية خلال العقود الماضية، واثبت للجميع ان المقاومة هي الحل للخروج من الازمات وان الكرامة يمكن الحفاظ عليها فقط من خلال المقاومة.

خطوة الاسرائيليين والامريكيين الاخيرة أثارت غضب العرب والمسلمين والفلسطينيين على حد سواء لأن هذا التشويه المتعمد لخرائط العالم لا يمكن الصمت عنه فكيف اذا كان الامر متعلق بفلسطين، ودشن العرب سلسلة تغريدات على تويتر من ابرزها "فلسطين حرة" باللغة الإنجليزية، رداً على قيام محركا البحث "جوجل" و"وآبل"، بحذف اسم دولة فلسطين من خرائطهما المعتمدة.

من جانبها أوضحت شركة "جوجل" حذف فلسطين من على خرائطها، بأنها تسعى إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط.

وأضافت الشركة: "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل (جوجل) على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها، وما زلنا محايدين فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية وبذل كل جهد لعرض موضوعي لتلك المناطق".

أحمد النجار، المصور الصحفي، والمراسل لدى موقع غزة نيوز 48، علق عبر "الطريق" على حذف "جوجل"، و"آبل" لاسم فلسطين من خرائطهما قائلًا:"هذه ساسية الاحتلال في نزع الحق من فلسطين، وبالفعل كل يوم بنسمع انه قام بهدم منازل تعود لمقدسيين أو لأهالى البدو، هذه سياسة ممنهجة تستهدف القضية الفلسطينية وأيضًا لكي يتم تنفيذ خطة الضم وتهجير سكان الأغوار".

يذكر أيضا أن شركة "جوجل" قامت خلال تحديثها عام 2016 بحذف فلسطين من خرائطها، ووضع اسم "إسرائيل" على الخريطة بشكل كامل، ومن ثم اعادت فلسطين الا انها اليوم بعد 4 سنوات قامت بحذف اسم فلسطين كاملاً في إجراء غير قانوني وعدواني.

ونشر الكثير من العرب على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها "فيسبوك وتويتر" منشورات غاضبة من شركة جوجل وتطالبها بإعادة تسمية فلسطين إلى الخريطة.

كما قام البعض بنشر خريطة جديدة مكتوب على كافة الأراضي الفلسطينية "فلسطين"، معلقين أن هذه هي الخريطة الحقيقية.

كيف علقت الجهات الرسمية الفلسطينية على حذف "آبل" و"جوجل" فلسطين من الخارطة؟

قالت حركة الجهاد الإسلامي يوم السبت إن حذف شركتي "جوجل" و"آبل" خارطة فلسطين تعد على الحق والعدالة وانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.

صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مساء الجمعة، بأن بلاده تبحث الإجراءات القانونية للرد على خطوة "غوغل" و"أبل".

كما أعلنت حماس، بأنّ شطب فلسطين من الخرائط الدولية، لتلك الشركات هو "انحياز لرواية الاحتلال".

من جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، إن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن “غوغل”، مثل الروسي أو الصيني، ردا على قرار شطب دولة فلسطين من خرائطها.

وأضاف سدر للوكالة الرسمية أن "الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأمريكي غوغل وشركة آبل مؤخرا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي".

وذكر أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع الأمر من بينها الضغط على الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية.

وأشار سدر إلى أن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص "كون ما يجري مخالف للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا الإطار".

وحل وسم #فلسطين في صدارة الوسوم المتداولة في الدول العربية ووصل الى الترند في كل من الجزائر والاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر ودول عربية أخرى، وذلك بعد ان قامت شركتا غوغل وآبل بحذف اسم فلسطين من على الخرائط.

واختفت فلسطين من خرائط محرك البحث الأمريكي "جوجل"، وأثار هذا الإخفاء ردود فعل لعرب ومسلمين غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

واستخدم المغردون إضافة الى وسم #فلسطين كلا من وسوم #فلسطين_على_الخارطة و #فلسطين_قضيتي و #فلسطين_كلها_لنا و "قوقل فلسطين"، مشددين على ان فلسطين ستبقى فلسطين مهما فعل الأعداء ولن يمحوها التاريخ.

"سامي قاسمي" أكد ان "سقطة #غوغل لن تغير حقيقة التاريخ والجغرافيا.. #فلسطين تسري في عروقنا مجرى الدم، مهما فعلتم".

في الختام؛ فلسطين ستبقى فلسطين ولن يتمكن احد من تغيير اسمها لطالما ان المقاومة حاضرة وفاعلة وقوية، وما محاولة الاحتلال الاخيرة الا دليل فشل على جميع خطواتها السابقة لطمس الهوية الفلسطينية وطمس القضية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين الثورة المقاومة خريطة فلسطين القدس صفقة القرن غوغل ابل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء