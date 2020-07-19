الكويت: ولي العهد يتولى بعض مهام أمير البلاد

الوقت-ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً، دخل المستشفى مساء أمس السبت لإجراء فحوص طبية وأن ولي العهد سيتولى بعض مهامه.

وقالت الوكالة أن أمير البلاد الذي يحكم الكويت منذ عام 2006، "سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى".

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن أمراً أميرياً صدر بتكليف ولي العهد نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً".

وكان الشيخ صباح دخل مستشفى في الولايات المتحدة العام الماضي خلال زيارة رسمية بعد تعرضه لما وصفه مكتبه بانتكاسة صحية في الكويت في آب/ أغسطس، وعاد إلى البلاد في تشرين الأول/أكتوبر.

بالتزامن، أصدر محافظ بنك الكويت المركزي بياناً اليوم السبت، أكد فيه "قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية".

وتربط الكويت العملة بسلة عملات لأكبر شركائها التجاريين.

وعدلت "ستاندرد اند بورز" يوم الجمعة النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، قائلة إنها تتوقع ألا يكون صندوق الاحتياطي العام كافياً لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

وتسعى الحكومة لدعم مالياتها التي تضررت بتراجع أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.