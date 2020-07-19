موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 28 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري

رسائل انتخابات مجلس الشعب السوري الوقت- تجري اليوم الأحد 19 تموز/ يوليو الانتخابات البرلمانية التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد تأجيلها مرتين بسبب الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في سوريا، وبحسب القانون السوري المنظم للانتخابات دخلتْ سوريا مرحلةَ الصمت....

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء" من الواضح أنّ الراعي ومن حملته هذه يهدف إلى إعادة أكثر من ألفي عميل من الكيان الإسرائيلي كانوا قد

الجولة الجديدة من الأزمة في منطقة قره باغ.. الأسباب والأبعاد؟ الوقت- بعد مضي وقت طويل على أزمة منطقة قره باغ الحدودية بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، أعيد فتح هذا الجرح القديم مجدداً، الأمر الذي أدّى إلى وقوع اشتباكات جديدة بين قوات الطرفين

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة الوقت- تلفت قضايا كثيرة هذه الأيام مثل التطورات في ليبيا ، انتباه معظم الخبراء والمحللين الأتراك ، بالإضافة الى الهوامش المحيطة بتغيير استخدام آيا صوفيا

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين زعمت وسائل الإعلام المعارضة، وفي ظل عدم وجود أي تفاصيل بشأن وثيقة التعاون الإيراني - الصيني، أن إيران ستتخلى عن جزيرة "كيش" للصين لمدة 25 عامًا! والكذبة الأخرى المتكررة هي أنه وفقًا لوثيقة التعاون الإيراني الصيني، ستتمركز قوات عسكرية صينية في إيران!

أخبار

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

بكين تحذر لندن من إرسال حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ

الوقت-حض السفير الصيني في بريطانيا، ليو شياومينغ، لندن على التخلي عن خطتها

روسيا تجري مناورات عسكرية تزامناً مع اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا الوقت-قال وزير الدفاع الروسي لنظيره الأذربيجاني يوم أمس

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً الوقت-حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، "مجموعة العشرين" للاقتصادات الكبرى مسا

الكويت: ولي العهد يتولى بعض مهام أمير البلاد الوقت-ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد صباح الأحمد الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً،

دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات على القوى الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا الوقت-أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها "للنظر في احتمال

قادة الاتحاد الأوروبي أمام "طريق مسدود" بشأن خطة الإنعاش اقتصادي الوقت-وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود مساء أمس السبت،

"وول ستريت جورنال": بن سلمان حاول استدراج سعد الجبري إلى تركيا الوقت-كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية حاولت إغراء ضابط

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة الوقت- قال مفتي مدينة صور ومنطقتها الشيخ حسن عبدالله انه يجب تحضين الساحة الوطنية قبل تحصين الطوائف مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي يمثل الخطر الحقيقي على لبنان والامة.

الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية الوقت- أكد قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية بالحرس الثوري، أن المقاتلين الابطال في هذه المنطقة، وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي ردوا بكل حزم وجدية على القرصنة البحرية التي قامت بها بريطانيا ضد ناقلة النفط الايرانية.

ترامب بصدد تعيين سفير جديد في افغانستان يدعم خطته لسحب الجنود الأمريكيين الوقت- أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يريد ان يعين سفيرا جديدا في افغانستان، يدعم خطته لسحب الجنود الامريكيين من هذا البلد.

الفريق الركن عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية تتجه للسيطرة على منفذ حدودي عراقي الوقت- كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، عن توجه قوة عسكرية إلى احد المنافذ الحدودية العراقية لفرض السيطرة عليها.

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين الوقت- فندت وزارة الخارجية الايرانية اي مزاعم حول ادارة او منح او تاجير الجزر الايرانية للصين، معتبرة تكرار مثل هذه المزاعم التي لا اساس لها من الصحة بانه يوجه ضربة شديدة للمصالح الوطنية.

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا الوقت- وذكر الموقع أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

تعرض ناقلة لهجوم قراصنة وخطف طاقمها في خليج غينيا الوقت- أفادت منظمة مختصة بالأمن البحري بتعرض الناقلة CURCACAO TRADER لهجوم على أيدي قراصنة في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي.

ظريف يزور بغداد غداً الوقت- ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد غدا الاحد.

وسط دعوات للتدخل المصري.. المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية يصدر بيانه الوقت- أدان المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية، طلب مشايخ موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، من الجيش المصري بالتدخل في ليبيا.

وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحّته.. أمير الكويت إلى المستشفى الوقت- صرّح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي "الشیخ علي جراح الصباح" بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة.

بومبيو: نشعر بخيبة أمل لقرار وقف نقل البيانات عبر الأطلسي الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل كبير

اسرائيل: التجسّس عبر المصابيح الكهربائيّة! الوقت-طوَّر باحثون في جامعة "بن غوريون" الإسرائيلية تقنية جديدة للتجس

منظمة الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا حول العالم الوقت-سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مفتي مدينة صور: الكيان الاسرائيلي هو الخطر الحقيقي على لبنان والمنطقة

"البنك الدولي" و"النقد الدولي" يحثّان على تمديد تجميد دفع الديون للدول الأشد فقراً

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا

الفريق الركن عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية تتجه للسيطرة على منفذ حدودي عراقي

صحيفة "تاغس شبيغل": الحرب والفقر ووباء كورونا يفتكون بأفقر بلد عربي

أبو مرزوق: هدفنا الرئيس هو دحر الاحتلال الصهيونيّ ولا يتوقّف على إفشال خطة الضم

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين

ترامب بصدد تعيين سفير جديد في افغانستان يدعم خطته لسحب الجنود الأمريكيين

فلسطين هي فلسطين منذ الأزل وإلى الأبد

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

روسيا تجري مناورات عسكرية تزامناً مع اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا

قادة الاتحاد الأوروبي أمام "طريق مسدود" بشأن خطة الإنعاش اقتصادي

الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية

الجولة الجديدة من الأزمة في منطقة قره باغ.. الأسباب والأبعاد؟

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة بين إيران والصين مربحة للجميع

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية

أمريكا تقرّر فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

البرلمان الأوروبي قلق من إهمال أدلة تؤكد تعذيب السجناء السياسيين في البحرين

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟

في الذكرى الخامسة لابرام الاتفاق النووي .. المفاوضة النووية الأمريكية تنتقد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بشأن كورونا اقترحته الصين وروسيا

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف

المخابرات العراقية تعلن مقتل "والي بغداد" في داعش ومعاونيه

حزب الله وحركة أمل يعقدان لقاءً مشتركاً .. ما أهم ما جاء فيه؟

مقتل ضابطين من الجيش الأرميني على الحدود مع أذربيجان

في الذكرى الخامسة لإبرام الاتفاق النووي.. طهران: لن نسمح لمتغطرس بتقويض مصالحنا

انفجارات عنيفة تهز محافظة الحسكة في سوريا

التقاعد السريع "للسفن الأمريكية باهظة الثمن" التي تهدف إلى تضييق الخناق على زوارق حرس الثورة السريعة

المقررة الخاصة للأمم المتحدة: ابن سلمان هو "المشتبه الرئيس" في جريمة قتل خاشقجي

استطلاع: الليكود يضعف و61% من الجمهور الإسرائيلي غير راضين عن نتنياهو

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

هنية يضع القادة العرب والمسلمين على المحكّ

ردّاً على اغتيال المهندس.. تحالف الفتح يدعو الحكومة العراقيّة لتقديم شكوى ضد واشنطن

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟

لماذا تنشر "العربية" أخباراً ملفّقة عن "القسام"؟

وزير العدل الأميركي يوبّخ كبرى شركات بلاده لتعاونها مع الصين

محكمة التمييز الأردنية تصدر قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين

أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

التنافس المصري والتركي في ليبيا وأوراق القاهرة بوجه أنقرة

مسؤول فلسطيني يوضّح تفاصيل رسالة محمود عباس لبشار الأسد

آيا صوفيا.. ساحة الخلافات الجديدة بين تركيا والغرب

"القسام" يكشف معلومات لأول مرة عن مهام طائرة "أبابيل1" خلال حرب 2014

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يفرج عن 8 آلاف سجين.. والسبب؟

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

أبعاد رسالة السيد خامنئي إلى هنية

تزايد أعداد المصابين بكورونا... الولايات المتحدة في الصدارة

من بوابة الكورونا.. الإمارات تعلن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

هل حلّ "محمود عباس" هو الأمثل؟

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين

الحرس الثوري يتوصل إلى تكنولوجيا سلاح ينتجها الجيش الأمريكي بمساعدة أوروبية

تحرّكات مصطفى الكاظمي الغامضة في العراق

الحشد الشعبي يصدّ هجوماً لداعش في سامراء

احتجاز سفن النفط وأزمة كورونا.. اليمن يعيش على حافة الانهيار الكامل

"الأمن القومي الإسرائيلي": "إسرائيل" تفقد السيطرة على انتشار كورونا

آلة الحرب التركية تعيش أياماً صعبة في ليبيا.. هل يتبخر حلم "أردوغان" في القارة السمراء ؟

فرنسا تعلن أنها لن تحظر استخدام معدات من هواوي بالكامل

ترامب لا يستبعد لقاء مادورو ويقلل من أهمية اعترافه بغوايدو

زعيم تيار الحكمة الوطنية بالعراق يدعو إلى عملية انقاذ سريعة وعاجلة في ذي قار

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

الأحد 28 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
بطريرك الموارنة يُهاجم حزب الله ويعمل لإعادة العملاء.. ونشطاء: "راعي العملاء"

مواضيع ذات صلة

أمن المقاومة يعتقل مجموعة من العملاء الخطيرين في غزة

بعد أن باع أراض للاحتلال.. الفلسطينيون يعترضون موكب البطريرك ثيوفيلوس

مساعي إسرائيلية للتطبيع مع الفنانين.. والعملاء بقبضة العدالة

وفاة البطريرك هيلاريون كابوتشي "بطل القضية الفلسطينية"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت – لا يخفى على عاقل أنّ لبنان اليوم يُعاني من انهيار مالي لا يشهد له مثيل، كما أنّ هذا الوضع يُمثّل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين (1975 – 1990)، وما يزيد الطّين بلّة خروج أحد رجال الدين (البطريرك بشارة بطرس الراعي) ليفتي بالسياسة ويُطالب بما لا يفقه به، خارجاً عن الإجماع اللبناني، وعن الشرعيّة اللبنانيّة التي يُمثلها الرئيس عون (وهو ماروني) وعن شرعية مجلس النوّاب التي يمثلها (نبيه بري) وعن شرعيّة رئيس الوزراء حسان دياب، واللذين وصلوا إلى مناصبهم بانتخاب شعبيّة شهد العالم جميعه على نزاهتها، فماذا يُريد البطريرك الراعي من تدخّله في الشأن السياسي؟.

هجوم سياسي

في البداية؛ خرج الراعي ليؤكّد على الحاجة الملحّة للوصول للحياد في لبنان، وذلك في إشارة ضمنيّة لحزب الله، وكأنّ السيد الراعي لا يعلم أنّ لبنان قد نأى بنفسه منذ اشتعال الحرب السوريّة، وأنّ وجود حزب الله على الأرض السورية يُمثّل الحزب فقط ولا يُمثّل لبنان.

انتقاد بشارة المُتزايد لوجود حزب الله في سوريا بات يُمثّل قميص عثمان بالنسبة للبنانيين، فمع كلِّ عضةٍ بات يخرج بها السيد الراعي لا يبرح انتقاد حزب الله والحكومة اللبنانيّة التي استطاع حزب الله تشكيلها عن طريق الانتخابات البرلمانيّة الحرّة، بعكس وصول الراعي إلى منصبه الذي لا أحد يعلم كيف وصل إليه.

أكثر من ذلك؛ ففي كل الأزمات التي تضرب لبنان يخرج الراعي منتقداً الحزب والحكومة، واليوم ذهب أبعد من ذلك ليبدأ بتحريض اللبنانيين على التظاهر على الرغم من الحالة الاقتصادية المُنهارة لبلاده، وهنا كان الأجدر به رُبّما تهدئة الشارع ليُتيح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإنقاذ لبنان واللبنانيين من هذه الحالة.

أمّا الأدهى والأمرّ من ذلك؛ أنّ البطريرك الراعي بات يُحمّل حزب الله مسؤولية الانهيار الحاصل في الاقتصاد اللبناني، متناسياً ربّما أنّ هذه أوّل حكومة يُشارك حزب الله بها، وأنّ جميع الحكومات السابقة كان الحزب في صفّ المعارضة، ومن جهةٍ أخرى؛ فإنّ الوضع الاقتصادي المتهاوي الذي يعيشه لبنان هذه الأيام ليس وليد اللحظة؛ بل إنّه نتيجة تراكمات عشرات السنين، غير أنّ نتائجها لم تظهر إلّا الأن، ولو أتى أكبر خبراء الاقتصاد ليُحاول حل مشكلة لبنان الاقتصادية لما استطاع، كون مشكلة لبنان ليست آنية، وعليه فإنّ حلّها يتطلب وقتاً طويلاً وليس كن فيكون.

وراء الأكمة ما وراءها

الانتقادات التي باتت تتكرر في الآونة الأخير من قِبل البطريرك لا يفهم منها إلّا أنّ هذا الراعي يهدف إلى ما هو أبعد من إبعاد لبنان عن لعبة المحاور كما يصفها، إذ من الواضح أنّ الراعي ومن حملته هذه يهدف إلى إعادة أكثر من ألفي عميل من الكيان الإسرائيلي كانوا قد خرجوا من لبنان إبّان انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي لبنان المُحتلة.

ولا يخفى على ذي عقل أنّ زيارة البطريرك الراعي سابقا برفقة البابا إلى الأراضي المُحتلة كانت لإقناع عملاء إسرائيل الذين رافقوا جيش الاحتلال المُنسحب من لبنان إلى داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالعودة إلى لبنان، غير أنّه عاد بخفي حنين، بعدما رفض العملاء دعوته للعودة، بل أكثر من ذلك كان ردهم أنهم أصبحوا "مواطنين إسرائيليين" ولا يريدون الهوية اللبنانية أو العربية!، على الرغم من أنّ قوّات المقاومة وبعد تحرير الجنوب اللبناني كانت حذرة من أن تؤذي أو تنتقم من أيٍّ من العملاء أو حتى من عائلاتهم، بل تركت الأمر للقضاء اللبناني ليُقرر مصيرهم.

راعي العملاء

ما إنّ خرج الرّاعي بتصريحاته التي وّصفت بالـ "حمقاء" والتي لا يجب أن تخرج من رجل دين بهذا المستوى؛ تداعى اللبنانيّون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحذير البطريرك الراعي من مغبّة الاصطفاف بصف العملاء، أو حتى التوسط لهم أو العمل لعدم محاكمتهم.

أكثر من ذلك هاجم البعض البطريرك الراعي ووصفوه بـ "راعي العملاء" بعد أن بات واضحاً للعيان أنّ الراعي ومن بابٍ طائفي محض يُحاول التوسط لعدد من العملاء الذين أوغلوا بدماء اللبنانيين، ليؤكدوا أنّ قدومهم إلى لبنان وفي حال تم، يجب أن يُقَدّموا إلى محاكمة عادلة للقصاص منهم.

وفي النهاية؛ رُبّما لا يعلم الراعي أنّ منصبه "الديني" يُحرِّم عليه التدخل في الشأن العام، ولا في اللعبة السياسيّة، فهو ليس برجل سياسة حتى يُبدي رأيه في الوضع السياسي، كما أنّه وكمُمثل روحي للموارنة في لبنان، فإنّ رئيس لبنان بشكل عام وكما يؤكد الدستور اللبناني هو ماروني "الرئيس ميشيل عون"، وهنا فإنّ المُخوّل بالحديث باسم الموارنة بالشأن السياسي هو عون وليس الراعي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

البطريرك بشارة بطرس الراعي الموارنة حزب الله عملاء إسرائيل القضاء اللبناني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء