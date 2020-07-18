الذكرى السنوية الاولى لرد الحرس الثوري على القرصنة البحرية البريطانية

الوقت- أكد قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية بالحرس الثوري، أن المقاتلين الابطال في هذه المنطقة، وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي ردوا بكل حزم وجدية على القرصنة البحرية التي قامت بها بريطانيا ضد ناقلة النفط الايرانية.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، وضمن احتفائه بالذكرى السنوية لملحمة 19 تموز/يوليو 2019، والتي أدت الى حجز ناقلة النفط البريطانية من قبل القوة البحرية للحرس الثوري في الخليج الفارسي، قال العميد عباس غلامشاهي: ان المقاتلين الابطال في المنطقة الاولى للقوة البحرية بالحرس الثوري، ردوا بكل حزم وجدية على القرصنة البحرية التي تعرضت لها ناقلة النفط الايرانية.