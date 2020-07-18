الفريق الركن عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية تتجه للسيطرة على منفذ حدودي عراقي

الوقت- كشف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، عن توجه قوة عسكرية إلى احد المنافذ الحدودية العراقية لفرض السيطرة عليها.

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري، السبت، أن قوة من قيادة العمليات المشتركة ستصل قريباً إلى منفذ زرباطية الحدودي.

وأشار الشمري خلال زيارته لمنفذ زرباطية إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون ، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية ، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد.

وأضاف الشمري أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان ، وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة ، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد.

من جهته قال مدير منفذ الشيب الحدودي العميد حسين فهد حاتم، ان إجراءات وقائية ستتخذ بحق الشاحنات القادمة الى منفذ الشيب.

واعلن حاتم: إن منفذ الشيب سيفتح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لغرض إجراء عملية التبادل التجاري مع الجانب الإيراني، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع الجانب الإيراني في ما يخص جائحة كورونا ودخول البضائع وتعفيرها وآلية العمل ودخول الشاحنات والمخلّصين الجمركيين.

وأضاف أن الوفد الحكومي المكلف بزيارة المنافذ قام بزيارة منفذ الشيب في محافظة ميسان واطلع على وضع المنفذ وعلى الإجراءات الأمنية ، مشيراً إلى أنه تم رفد المنفذ بفوج كامل من المغاوير.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة ، بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة ، وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.