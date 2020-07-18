موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 27 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة الوقت- تلفت قضايا كثيرة هذه الأيام مثل التطورات في ليبيا ، انتباه معظم الخبراء والمحللين الأتراك ، بالإضافة الى الهوامش المحيطة بتغيير استخدام آيا صوفيا

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين زعمت وسائل الإعلام المعارضة، وفي ظل عدم وجود أي تفاصيل بشأن وثيقة التعاون الإيراني - الصيني، أن إيران ستتخلى عن جزيرة "كيش" للصين لمدة 25 عامًا! والكذبة الأخرى المتكررة هي أنه وفقًا لوثيقة التعاون الإيراني الصيني، ستتمركز قوات عسكرية صينية في إيران!

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟ الوقت- لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوروبا على وفاق تام فيما يخص سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله للسلطة وحتى الآن، نتحدث هنا عن القرارات التي اتخذها حول الشرق الأوسط وبالأخص فلسطين...

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد يزداد حجم التوتر القائم منذ عقود بين الجزائر و المغرب بشكل مستمر، وقد أجّج إعلان الجيش المغربيّ، في مايو/ أيار المنصرم، عن بناء قاعدة عسكريّة في إقليم "جرادة" بالقرب من الحدود الجزائريّة نار التوتر

الرسائل العميقة بين عباس والأسد الوقت- لا أحد يستطيع أن يشكك بعمق العلاقة بين سوريا وفلسطين منذ وصول جحافل العدو الصهيوني إلى الحدود الفلسطينية وانتهاكهم للسيادة الفلسطينية واحتلالهم لأراضيها وحتى اللحظة، وكانت العلاقة بين البلدين ولا تزال عضوية مرت...

أخبار

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين

الوقت- فندت وزارة الخارجية الايرانية اي مزاعم حول ادارة او منح او تاجير الجزر الايرانية للصين، معتبرة تكرار مثل هذه المزاعم التي لا اساس لها من الصحة بانه يوجه ضربة شديدة للمصالح الوطنية.

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا الوقت- وذكر الموقع أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

تعرض ناقلة لهجوم قراصنة وخطف طاقمها في خليج غينيا الوقت- أفادت منظمة مختصة بالأمن البحري بتعرض الناقلة CURCACAO TRADER لهجوم على أيدي قراصنة في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي.

ظريف يزور بغداد غداً الوقت- ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد غدا الاحد.

وسط دعوات للتدخل المصري.. المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية يصدر بيانه الوقت- أدان المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية، طلب مشايخ موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، من الجيش المصري بالتدخل في ليبيا.

وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحّته.. أمير الكويت إلى المستشفى الوقت- صرّح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي "الشیخ علي جراح الصباح" بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة.

بومبيو: نشعر بخيبة أمل لقرار وقف نقل البيانات عبر الأطلسي الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل كبير

اسرائيل: التجسّس عبر المصابيح الكهربائيّة! الوقت-طوَّر باحثون في جامعة "بن غوريون" الإسرائيلية تقنية جديدة للتجس

منظمة الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا حول العالم الوقت-سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس

"تويتر" تؤكد تحميل معلومات شخصية من 8 حسابات تعرضت للاختراق الوقت-أكّدت شركة "تويتر"، مساء الجمعة، قيام القراصنة بتحميل

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر كبيرة الوقت-حذّر خبراء صندوق النقد الدولي، يوم أمس الجمعة، من أن الناتج الاقتصادي الأميركي

الاتحاد الأوروبي: أعضاء خطة العمل الشاملة يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي الوقت-أكّد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المشاركين في خطة

الحوثي: احتجاز سفن النفط يضغط بشدة على الحياة المعيشية للمواطن اليمني الوقت-قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن جريمة ا

باريس: ينبغي لواشنطن عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا الوقت-رفضت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، تأكيدات الولايات المتحدة

موسكو ودمشق تجددان دعوة واشنطن إلى وقف الممارسات الرامية إلى زعزعة استقرار سوريا الوقت-جددت موسكو ودمشق دعوتهما واشنطن إلى التوقف

تحقيق قضائي في فرنسا بحق ولي عهد أبوظبي بخصوص المجازر في اليمن الوقت-كلّف قاض في فرنسا بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي محمد

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو الوقت-تظاهر المئات من الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: هجوم إلكتروني على منشآت مياه في الجليل الأعلى الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوماً إلكترونياً استهدف مضخات المياه الزراعية

وزير العدل الأميركي يوبّخ كبرى شركات بلاده لتعاونها مع الصين الوقت-انتقد وزير العدل الأميركي وليام بار، شركات في هوليوود من بينها "والت ديزني"

البحرية الأميركية: إخماد جميع الحرائق على متن السفينة الحربيّة الوقت-أعلنت القوات البحرية الأميركية إخماد جميع الحرائق عل

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اسرائيل: التجسّس عبر المصابيح الكهربائيّة!

موسكو ودمشق تجددان دعوة واشنطن إلى وقف الممارسات الرامية إلى زعزعة استقرار سوريا

الحوثي: احتجاز سفن النفط يضغط بشدة على الحياة المعيشية للمواطن اليمني

ايران تفند أي مزاعم حول إدارة أو منح أو تأجير جزرها للصين

منظمة الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا حول العالم

الاتحاد الأوروبي: أعضاء خطة العمل الشاملة يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي

باريس: ينبغي لواشنطن عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر كبيرة

وسط دعوات للتدخل المصري.. المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية يصدر بيانه

ظريف يزور بغداد غداً

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا

السباق مع الزمن.. دول وشركات عالميّة تتسابق لصنع لقاح لفيروس "كورونا"

وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحّته.. أمير الكويت إلى المستشفى

بومبيو: نشعر بخيبة أمل لقرار وقف نقل البيانات عبر الأطلسي

"تويتر" تؤكد تحميل معلومات شخصية من 8 حسابات تعرضت للاختراق

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

مساعٍ جديدة للأمم المتحدة لوقف الحرب على اليمن.. هل ستُفلح هذه المرة؟

روسيا تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا

خلال الملتقى العربي "متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم".. هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم

بدء عمليات عسكرية ضد فلول داعش شمال بغداد

أمريكا تقرّر فرض قيود جديدة على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

طيران العدوان يستهدف حفلة زفاف للنساء في الجوف والضحايا بالعشرات

الكيان الصهيونيّ يعاني من تفكك داخليّ عميق.. هل اقتربت النهاية؟

كوريا الشمالية: ندين بشدة ونرفض تجرؤ بريطانيا على فرض عقوبات على منظمتين كوريتين

العرّي يدوس بأقدامه حرمة الأماكن المقدّسة.. ابن سلمان يحوّل السعودية إلى دارٍ للبغاء

جرائم الحرب الأمريكية في سوريا والدول العربية.. أمريكا تتصدر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على العقوبات

استمرار الاشتباكات... وأرمينيا تسقط 13 طائرة أذربيجانية من دون طيار

اختتام مُفاوضات سدّ النهضة دون أيّ نتائج.. مصر تهدد والسودان يدعو للتشاور

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

الجزائر تسترجع رفات شهدائها.. فهل ستطوي صفحة فرنسا السوداء؟

بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

هزائم متتالية لتحالف العدوان في اليمن.. تحرير محافظة مأرب من أيدي المرتزقة أصبح قاب قوسين أو أدنى+ صور

احتجاجات أمريكا تدخل المرحلة المسلّحة

"وول ستريت جورنال": واشنطن سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

وزير الدفاع التركي يستعرض قوة بلاده في ليبيا.. فما هي التداعيات المحتملة؟

آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سوريا.. استغلال أنقرة لاتفاق وقف إطلاق النار + صور

استماتة صهيونيّة لنزع الوصاية الأردنيّة عن الأقصى.. هل تَصلح السعوديّة لأن تكون بديلاً؟

تطوير الأنظمة الدفاعية للبلاد.. مظلّة الحرس الثوري الإيراني تطلّ على الخليج الفارسي وبحر عمان بنظام صاروخي جديد + صور

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

حركة النجباء العراقية: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي

إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي

رسائل البحر.. حماس تُحمّل صواريخها رسائل للكيان

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

خطة جديدة لبناء نظام دفاع جوّي بعيد المدى.. هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"؟ + صور

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

طوق العدالة على عنق التاريخ الأمريكي

الجزائر تسترجع رفات شهدائها.. فهل ستطوي صفحة فرنسا السوداء؟

آخر التطورات اليمنية بعد إخماد فتنة "ياسر العوضي" هزائم متتالية لتحالف العدوان السعودي جنوب محافظة مأرب + صور

هزائم متتالية لتحالف العدوان في اليمن.. تحرير محافظة مأرب من أيدي المرتزقة أصبح قاب قوسين أو أدنى+ صور

تركيا: إردوغان وجّه تعليمات بالعمل المشترك مع أميركا في ليبيا

"وول ستريت جورنال": واشنطن سترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

الأمين العام لحركة النجباء: أمريكا التي يُتحدث عن تحضّرها كشفت اليوم حقيقتها البربرية

تطوير الأنظمة الدفاعية للبلاد.. مظلّة الحرس الثوري الإيراني تطلّ على الخليج الفارسي وبحر عمان بنظام صاروخي جديد + صور

تغطيّة خاصّة لمراسم تكريم "رمضان عبدالله شلح".. ماذا قال قادة محور المقاومة عن هذا الفقيد المجاهد؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا

السبت 27 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
كوريا الشمالية تتمكن من تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وذكر الموقع أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

أفاد موقع "ميري" الكوري الشمالي، المختص بنشر الإنجازات العلمية، بأن كوريا الشمالية تمكنت من تصميم لقاح مرشح ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للموقع، تمكنت مجموعة من العلماء في مركز أبحاث الطب التابع لمعهد الدراسات الطبية والبيولوجية، من تصميم لقاح وحدات فرعية مقترن، على أساس بيانات التسلسل الجيني لبروتين S المأخوذ من غشاء الفيروس التاجي، الذي يرتبط بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) في أغشية خلايا البشر.

وتم التحقق من فعالية وأمان اللقاح، من خلال اختباره على الحيوانات، وبدأت التجارب السريرية على البشر في أوائل يوليو.

وذكر الموقع أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كوريا الشمالية لقاح مضاد لفيروس كورونا التجارب السريرية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء