تعرض ناقلة لهجوم قراصنة وخطف طاقمها في خليج غينيا

الوقت- أفادت منظمة مختصة بالأمن البحري بتعرض الناقلة CURCACAO TRADER لهجوم على أيدي قراصنة في خليج غينيا بالمحيط الأطلسي.

وأكدت منظمة Dryad Global أن الحادث وقع أمس الجمعة عندما كانت الناقلة التي انطلقت من عاصمة توغو، ميناء لومي، تبحر في الاتجاه الجنوبي على بعد 210 أميال بحرية (نحو 389 كيلومترا) عن سواحل نيجيريا.

وتتحدث تقارير أولية، حسب الموقع، أن ثمانية أشخاص مسلحين صعدوا إلى متن الناقلة واحتجزوها وخطفوا طاقمها المؤلف من 15 بحارا يعتقد أنهم مواطنون روس وأوكرانيون.

وأكدت المنظمة أن عدد البحارة المخطوفين على أيدي قراصنة في خليج غينيا ارتفع بذلك إلى 93 شخصا تم احتجازهم في 18 حادثا، مشيرة إلى ارتفاع كثافة عمليات القرصنة في المنطقة عام 2020 بنسبة الـ20% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.