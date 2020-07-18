ظريف يزور بغداد غداً

الوقت- ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد غدا الاحد.

واوردت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الأحد في زيارة رسمية لبحث العلاقات بين البلدين.

وقالت أن"وزير الخارجية (العراقي) فؤاد حسين سيلتقي يوم غد نظيره الإيراني الذي سيزور بغداد يوم غد"، لافتة إلى أن "الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحفياً بعد اللقاء".

وكانت قناة "الميادين" قد ذكرت الاسبوع الماضي بان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة الى كل من ايران والسعودية خلال الاسبوع الجاري.