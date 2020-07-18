منظمة الصحة العالمية: زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بكورونا حول العالم

الوقت-سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حول العالم، وارتفع العدد الإجمالي قرابة 238 ألف حالة يوم الجمعة.

تقرير يومي للمنظمة لفت إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت أكبر زيادات، هذا واستقر عدد الوفيات منذ مطلع تموز/يوليو الحالي عند متوسط يومي دون خمسة آلاف حالة.

هذا وذكر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة يوم أمس الجمعة، وللمرة الأولى يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة.

وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 تموز /يوليو، إلى 14 مليون حالة خلال أربعة أيام فقط.

الولايات المتحدة وحدها سجلت 77 ألف إصابة في يوم واحد، وهي حصيلة غير مسبوقة منذ بدء انتشار الوباء. وقد زاد إجمالي الإصابات لديها عن 3,700,000، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 140 ألفاً.

ويظهر إحصاء رويترز،الذي يعتمد على التقارير الحكومية، تسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأميركتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من ارتفاع الحالات، يتزايد خلاف في الولايات المتحدة بشأن استخدام الكمامات لإبطاء انتشار الفيروس وهو إجراء وقائي اتخذته بشكل روتيني دول أخرى كثيرة.

إذ أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأميركيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مقابلة مع وكالة "فوكس نيوز" رداً على سؤال عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر: "لا، أريد أن يكون للناس قدراً من الحرية، ولا أؤمن بذلك. أنا لا أتفق مع البيانات التي تفيد أنه إذا ارتدى الجميع الكمامات، فسيختفي كل هذا".

أما في البرازيل، فأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من مليوني شخص من بينهم الرئيس جايير بولسونارو إضافة إلى أكثر من 76 ألف حالة وفاة.

وشهدت الهند، وهي الدولة الأخرى الوحيدة التي تجاوزت فيها حالات الإصابة مليون حالة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة يومياً في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وأبطأت دول أخرى كانت قد تضررت بشدة من الفيروس من انتشاره، وبدأت تخفف تدابير العزل العام التي فرضتها لإبطاء انتشار الفيروس المستجد، في حين بدأت مناطق أخرى مثل مدينتي برشلونة وملبورن في تطبيق جولة ثانية من الإغلاق العام المحلي.

بدورها أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم السبت تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 17 تموز /يوليو ارتفاعاً من عشر حالات قبل يوم.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت الصين 14 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض ارتفاعاً من خمس حالات قبل يوم.

وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83644 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

يذكر أن أول حالة إصابة بكورونا سجلت في الصين في أوائل كانون الثاني/يناير واستغرق الوصول إلى مليون حالة ثلاثة أشهر.