موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 26 ذی‌القعده‏ 1441

إخترنا لكم

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة الوقت- تلفت قضايا كثيرة هذه الأيام مثل التطورات في ليبيا ، انتباه معظم الخبراء والمحللين الأتراك ، بالإضافة الى الهوامش المحيطة بتغيير استخدام آيا صوفيا

خشية أمريكا والکيان الإسرائيلي من الاتفاق بين إيران والصين زعمت وسائل الإعلام المعارضة، وفي ظل عدم وجود أي تفاصيل بشأن وثيقة التعاون الإيراني - الصيني، أن إيران ستتخلى عن جزيرة "كيش" للصين لمدة 25 عامًا! والكذبة الأخرى المتكررة هي أنه وفقًا لوثيقة التعاون الإيراني الصيني، ستتمركز قوات عسكرية صينية في إيران!

أوروبا تعارض الضم .. هل تحمي الفلسطينيين أم تحمي نفسها؟ الوقت- لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوروبا على وفاق تام فيما يخص سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله للسلطة وحتى الآن، نتحدث هنا عن القرارات التي اتخذها حول الشرق الأوسط وبالأخص فلسطين...

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد يزداد حجم التوتر القائم منذ عقود بين الجزائر و المغرب بشكل مستمر، وقد أجّج إعلان الجيش المغربيّ، في مايو/ أيار المنصرم، عن بناء قاعدة عسكريّة في إقليم "جرادة" بالقرب من الحدود الجزائريّة نار التوتر

الرسائل العميقة بين عباس والأسد الوقت- لا أحد يستطيع أن يشكك بعمق العلاقة بين سوريا وفلسطين منذ وصول جحافل العدو الصهيوني إلى الحدود الفلسطينية وانتهاكهم للسيادة الفلسطينية واحتلالهم لأراضيها وحتى اللحظة، وكانت العلاقة بين البلدين ولا تزال عضوية مرت...

أخبار

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

الوقت-تظاهر المئات من الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

إعلام إسرائيلي: هجوم إلكتروني على منشآت مياه في الجليل الأعلى الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوماً إلكترونياً استهدف مضخات المياه الزراعية

وزير العدل الأميركي يوبّخ كبرى شركات بلاده لتعاونها مع الصين الوقت-انتقد وزير العدل الأميركي وليام بار، شركات في هوليوود من بينها "والت ديزني"

البحرية الأميركية: إخماد جميع الحرائق على متن السفينة الحربيّة الوقت-أعلنت القوات البحرية الأميركية إخماد جميع الحرائق عل

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بشأن كورونا اقترحته الصين وروسيا الوقت-أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، أمس الخميس، قراراً طرحته

فنزويلا تدين اقتراب مدمرة أميركية من سواحلها الوقت-نددت كراكاس بدخول مدمرة أميركية خلسة إلى المنطقة المتاخم

حكومة الوفاق: تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئاً الوقت-قال رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق اللي

حركة النجباء العراقية: هناك قرار موحد للمقاومة العراقية بمواجهة القوات الأميركية الوقت-أكد نصر الشمري، نائب الأمين العام لحركة النجباء العراقية، مساء امس الخميس

لقاء فلسطيني موسّع في صنعاء.. "مع فلسطين حتى التحرير" الوقت-توجّه رئيس الملف الفلسطيني في "حركة أنصار الله" حسن الحمران إلى

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قيصر" الوقت-أكّد السفير الايراني في سوريا جواد ترك أبادي أن بلاده ستستمر بدعم احتياجات

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على كيانات وأفراد على صلة بحليف لبوتين الوقت-ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكترون

"أصحاب الكهف" تتبنى عملية استهداف رتل للجيش الأميركي في صلاح الدين الوقت-تبنّت مجموعة "أصحاب الكهف" تدمير رتل دعم لوجستي كبير تابع

المخابرات العراقية تعلن مقتل "والي بغداد" في داعش ومعاونيه الوقت-قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى ر

محكمة التمييز الأردنية تصدر قراراً حاسماً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين الوقت-أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً حاسماً

استمرار الاشتباكات... وأرمينيا تسقط 13 طائرة أذربيجانية من دون طيار الوقت-أعلن ممثل وزارة الدفاع الأرمنية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الأيام الأربعة

اليمن: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة العدوان بالمساعفة في الجوف الوقت-ارتفعت إلى 25 شهيداً بينهم أطفال ونساء حصيلة ضحايا المجزرة الجديدة، التي ارتكبه

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي احتجاجاً على العقوبات الوقت- استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي تيري برانستيد للاحتجاج على عقوبات بلاده المرتبطة بقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين في هونغ كونغ، مؤكدة أنها ستردّ على الخطوات الأميركية.

الصحة اليمنية تدين مجزرة العدوان بحق المدنيين في الجوف الوقت- أدانت وزارة الصحة اليمنية جريمة طيران العدوان بحق المدنيين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

أول رد من الخارجية المصرية بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة الوقت- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت إيضاحاً رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء "سد النهضة".

قلق اممي لتأييد المنامة حكم الإعدام بحق "رمضان وموسى" الوقت- أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ليز ثروسيل» عن القلق البالغ حيال تأييد محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام الصادر على المعتقلَين «محمد رمضان وحسين موسى»، ودعت إلى فرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حكومة الوفاق: تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئاً

البحرية الأميركية: إخماد جميع الحرائق على متن السفينة الحربيّة

أبعاد الانقلاب التركي الفاشل بعد 4 سنوات..كيف تمّكن "أردوغان" من وأد فتنة "غولن"

لقاء فلسطيني موسّع في صنعاء.. "مع فلسطين حتى التحرير"

كيف تمّكن "أنصار الله" من تحرير الشريان الاقتصادي لليمن من احتلال تحالف العدوان السعودي؟ + صور ميدانية

أوراق نتنياهو احترقت.. هل ينهي دخان المظاهرات حياته السياسيّة؟

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

أمريكا تزرع الفوضى.. ولبنان لا سبيل لخلاصه سوى الوحدة

شعبٌ تجرّع السّم وما زال حيّاً.. أمريكا تاريخ عنيف ومستقبل مظلم

فنزويلا تدين اقتراب مدمرة أميركية من سواحلها

تصاعد وتيرة الأزمة السياسيّة في تونس.. صراع مُحتدم بين الفخفاخ و الغنوشي

إعلام إسرائيلي: هجوم إلكتروني على منشآت مياه في الجليل الأعلى

وزير العدل الأميركي يوبّخ كبرى شركات بلاده لتعاونها مع الصين

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً بشأن كورونا اقترحته الصين وروسيا

محلل تركي: الاتفاق بين إيران والصين ضرب الاستراتيجية والسياسات الأمريكية في المنطقة

رواية أكبر جرائم جيش صدام ضدّ إيران

تشييد القواعد العسكريّة بين المغرب والجزائر يؤجّج التوتر من جديد

قاآني: واشنطن تتهم الآخرين عبثاً باحتراق "الحاملة" وأيام صعبة تنتظر أميركا والكيان الصهيوني

ردّاً على اغتيال المهندس.. تحالف الفتح يدعو الحكومة العراقيّة لتقديم شكوى ضد واشنطن

طيران العدوان يستهدف حفلة زفاف للنساء في الجوف والضحايا بالعشرات

إيران: سندعم احتياجات سوريا النفطية لمواجهة "قيصر"

مسؤول فلسطيني يوضّح تفاصيل رسالة محمود عباس لبشار الأسد

هل تتحوّل حرب التصريحات لنار وبارود.. بين أمريكا والصين لمن ستكون الغلبة؟

البرلمان الأوروبي قلق من إهمال أدلة تؤكد تعذيب السجناء السياسيين في البحرين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

استمرار الاشتباكات... وأرمينيا تسقط 13 طائرة أذربيجانية من دون طيار

الاتفاقية السورية - الايرانية وموقف البنتاغون

الرسائل العميقة بين عباس والأسد

مساعٍ جديدة للأمم المتحدة لوقف الحرب على اليمن.. هل ستُفلح هذه المرة؟

الكاظمي يصب الزيت على النار تحت رماد كركوك

لماذا زار رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية العراق سراً؟

تزايد أعداد المصابين بكورونا... الولايات المتحدة في الصدارة

أميركا تضغط لسحب مقترح أفريقي لوقف عنف شرطتها

صراع الإمارات في ظلّ الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا.. أين تتجه رؤية دبي؟

هل حلّ "محمود عباس" هو الأمثل؟

فرنجية : لن أغير موقعي في محور الممانعة ولن أتخلى عن حلفائي

استماتة صهيونيّة لنزع الوصاية الأردنيّة عن الأقصى.. هل تَصلح السعوديّة لأن تكون بديلاً؟

من يمهّد الطريق أمام التطبيع بين جنوب اليمن و"إسرائيل"؟

ما هي التنازلات التي تقدّمها تركيا لإقناع العراق؟

عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية

إرهاق "اسرائيل" وزوالها.. القادم لا مفر منه

العاصمة بغداد تعيش ليلة مضطربة.. هل اختار "مصطفى الكاظمي" اللعب وفقاً للقواعد الأمريكية ؟ + صور

الضّم الصهيوني يهزّ الأرض ذعراً تحت أقدام الصهاينة.. هل نشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

بمشاركة الحشد الشعبي... انطلاق عمليّة "نصر السيادة الثالثة"

إثارة الفتنة والتفرقة.. حصان طروادة الأمريكي للدخول إلى الحصن العسكري العراقي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

الجمعة 26 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

الوقت-تظاهر المئات من الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

مواضيع ذات صلة

أوراق نتنياهو احترقت.. هل ينهي دخان المظاهرات حياته السياسيّة؟

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

"نتنياهو" يُعدّ العدة لطرد "غانتس" من السلطة.. احتدام الصراعات داخل البيت الإسرائيلي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-تظاهر المئات من الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته، على وقع التهم الموجهة إليه والتي تتضمن الاحتيال والرشوة وإساءة الثقة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في محيط مكان التظاهرة، ولكن من دون تسجيل اشتباكات.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية، يوم الأحد، النظر في لائحة الاتهام، بعدما كانت الجلسة الافتتاحية قد عقدت أواخرَ أيار/ مايو الماضي.

ويزداد الوضع في "إسرائيل" تفاقماً مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة نسبة البطالة، والخلاف الواقع في الائتلاف الحكومي بشأن الميزانية العامة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، تسجيل 7 وفيات و1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وارتفع معدل البطالة في "إسرائيل"، في الأشهر الماضية، من 3,4% في شباط/فبراير إلى 27% في نيسان/ أبريل، لينخفض بعد ذلك إلى 23,5%.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عقب مظاهرة أمام مقرّ الحكومة، عن إعانات مالية لمساعدة "كل المواطنين" في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

نتنياهو إسرائيل فساد تظاهرات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء