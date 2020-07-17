مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

الوقت-تظاهر المئات من الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته، على وقع التهم الموجهة إليه والتي تتضمن الاحتيال والرشوة وإساءة الثقة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في محيط مكان التظاهرة، ولكن من دون تسجيل اشتباكات.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية، يوم الأحد، النظر في لائحة الاتهام، بعدما كانت الجلسة الافتتاحية قد عقدت أواخرَ أيار/ مايو الماضي.

ويزداد الوضع في "إسرائيل" تفاقماً مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة نسبة البطالة، والخلاف الواقع في الائتلاف الحكومي بشأن الميزانية العامة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، تسجيل 7 وفيات و1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وارتفع معدل البطالة في "إسرائيل"، في الأشهر الماضية، من 3,4% في شباط/فبراير إلى 27% في نيسان/ أبريل، لينخفض بعد ذلك إلى 23,5%.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عقب مظاهرة أمام مقرّ الحكومة، عن إعانات مالية لمساعدة "كل المواطنين" في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.