إعلام إسرائيلي: هجوم إلكتروني على منشآت مياه في الجليل الأعلى

الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوماً إلكترونياً استهدف مضخات المياه الزراعية في الجليل الأعلى، بينما استهدف هجوم آخر البنية التحتية في وسط البلاد.

وأفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أمس الخميس، بأنه تم تنفيذ هجومين إلكترونيين في الأسابيع الأخيرة ضد البنية التحتية للمياه، لكن المسؤولين لم يحددوا الجهة التي تقف وراء الهجمات على محطات الضخ.

ومن جهتها، أكدت سلطة المياه في "إسرائيل" المعلومات، لكنها قالت إن الهجمات "لم تتسبب في أضرار".

وأوضحت سلطة المياه في بيان لها اليوم الجمعة، قائلة "كانت هذه مرافق صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي تم إصلاحها على الفور وبشكلٍ مستقل من قبل السكان المحليين"،مضيفةً أنه "لم تسبب أي ضرر للخدمة ولم يكن لها تأثير حقيقي".

وفي خبر ينشر للمرة الأولى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي "مجدداً هجوم سايبر على منشآت مياه في "إسرائيل".

وبعد ثلاثة أشهر على الكشف في الصحيفة أن "إسرائيل" كانت عرضة لهجوم سايبر على البنى التحتية للمياه وشبكة مياه المجاري، تمّت مهاجمة منشأتي مياه في الجليل الأعلى.