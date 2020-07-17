فنزويلا تدين اقتراب مدمرة أميركية من سواحلها

الوقت-نددت كراكاس بدخول مدمرة أميركية خلسة إلى المنطقة المتاخمة لمياه فنزويلا الإقليمية، معتبرةً هذا الأمر "عملاً استفزازياً".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، إن المدمرة "يو.إس.إس. بينكني" التابعة للبحرية الأميركية، أبحرت على بُعد 30 كيلومتراً من السواحل الفنزويلية، وهو ما "يمثّل انتهاكاً للقانون البحري على كل الصعد".

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير لوبيز، قد حذّر من قيام قاذفة الصواريخ التابعة للبحرية الأميركية، بعمليات عسكرية في المياه الفنزويلية، مشيراً إلى أنها ستواجه "ردّاً قوياً من القوات المسلحة الفنزويلية".