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  الجمعة 26 ذی‌القعده‏ 1441

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أخبار

فنزويلا تدين اقتراب مدمرة أميركية من سواحلها

الجمعة 26 ذی‌القعده‏ 1441
 
 
 
 
 
فنزويلا تدين اقتراب مدمرة أميركية من سواحلها

فنزويلا تدين اقتراب مدمرة أميركية من سواحلها

الوقت-نددت كراكاس بدخول مدمرة أميركية خلسة إلى المنطقة المتاخم

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الوقت-نددت كراكاس بدخول مدمرة أميركية خلسة إلى المنطقة المتاخمة لمياه فنزويلا الإقليمية، معتبرةً هذا الأمر "عملاً استفزازياً".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية، إن المدمرة "يو.إس.إس. بينكني" التابعة للبحرية الأميركية، أبحرت على بُعد 30 كيلومتراً من السواحل الفنزويلية، وهو ما "يمثّل انتهاكاً للقانون البحري على كل الصعد".

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير لوبيز، قد حذّر من قيام قاذفة الصواريخ التابعة للبحرية الأميركية، بعمليات عسكرية في المياه الفنزويلية، مشيراً إلى أنها ستواجه "ردّاً قوياً من القوات المسلحة الفنزويلية".

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كراكاس مدمرة أمريكية فنزويلا الجيش الفنزويلي

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