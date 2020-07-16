"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على كيانات وأفراد على صلة بحليف لبوتين

الوقت-ذكرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنها على صلة بيفجيني بريجوزين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الوزراة أن بعض الأفراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات مقرها السودان وهونغ كونغ وتايلاند.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنه وقّع تشريعاً وأمراً تنفيذياً "لمحاسبة" الصين، على قانون الأمن القومي الذي ستعمل به في هونغ كونغ.

كما وأعلن ترامب، خلال مؤتمر في البيت الأبيض، عن إنهاء المعاملة التفضيلية في التجارة الممنوحة لهونغ كونغ، كعقاب للصين على ما سمّاه "إجراءاتها القمعية" بحقّ هونغ كونغ.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستقوم بالرد اللازم على قرار ترامب، وستفرض عقوبات على الكيانات والأشخاص الأميركيين المعنيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض قيود على تأشيرات دخول بعض مسؤولي شركة هواوي للاتصالات الصينية، على اعتبار أنها "تقدم الدعم المادي للأنظمة الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم"، وفق تعبيره، مشدداً على أنه "ينبغي أن تتوقف انتهاكات الصين العالمية".

وبشأن إيران، أشار بومبيو إلى أن "هناك مجموعة من العقوبات ستفرض على أي شركة تتعامل مع إيران".