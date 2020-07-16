"أصحاب الكهف" تتبنى عملية استهداف رتل للجيش الأميركي في صلاح الدين

الوقت-تبنّت مجموعة "أصحاب الكهف" تدمير رتل دعم لوجستي كبير تابع للجيش الأميركي، مع توابعه من حمايات أمنية أجانب الجنسية في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.

وكانت مصادر عشائرية قد قالت إن انفجاراً استهدف رتل دعم لوجستي يتبع الجيش الأميركي قرب منطقة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين.

وكانت مصادر عراقية اخرى في بغداد، أفاد السبت الماضي، بأن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية جنوب العراق.

وقالت مصادر إن شاحنات المعدات الأميركية التي تم استهدافها في منطقة النجمي، انطلقت من البصرة، وكانت متجهة لنقل حاويات لأحد المواقع الأميركية.